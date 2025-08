Ядосаният Латвала отново в челото на WRC2, Грязин вече е пети в RC2

...and in WRC2: Impressive drive of the WRC2 overnight leaders 🇫🇮 Roope Korhonen / 🇫🇮 Anssi Viinikka 👏



10 stages to run at #RallyFinland 🇫🇮 https://t.co/uhk4JcvSZn pic.twitter.com/Lf1tRzk9DZ