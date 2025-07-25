Втора лига започва! 11-те на Янтра (Габрово) и Пирин

Станаха ясни стартовите състави на Янтра (Габрово) и Пирин (Благоевград) за първия двубой от новия сезон във Втора лига. "Ковачите" и "орлетата" дават старт на кампанията в 18:15 часа.

Янтра (Габрово) 0:0 Пирин (Благоевград)

Стартовите състави:

Янтра (Габрово): Християн Василев, Асен Георгиев, Велислав Боев, Георги Бабалиев, Георги Димитров, Константин Иванов, Мартин Ганчев, Мартин Райнов, Петър Казаков, Тихомир Димитров, Тони Иванов.

Пирин (Благоевград): Красимир Костов, Александър Дюлгеров, Божидар Малинов, Борис Иванов, Денис Бучев, Евгени Георгиев, Запро Динев, Лазар Боянов, Марио Ивов, Никола Бандев, Станислав Костов.