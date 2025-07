Турнирът по баскетбол Sesame 3x3 Summer Tour продължава в Бургас

След успешните спирки във Варна и други градове, Sesame 3x3 Basketball Summer Tour 2025 пристига в Бургас с пълна схема от 12 отбора, включително гостуващи тимове от Сърбия и Австрия, както и силни местни състави. Турнирът ще се проведе на 26 юли (събота) от 12:00 до 21:00 часа на емблематичния площад "Тройката".

Голямата награда ще бъде 2000 лева за победителя и участие във финалния турнир в София на 7 септември.

За доброто настроение на публиката организаторите са подготвили много музика, игри, както и зашеметяващи брейк битки от Black Style - талантливи младежи, които ще представят България на световния финал на Battle of the Year Next Gen в Тайван (27 и 28 септември).

Black Style се нуждае от подкрепа, за да сбъдне мечтата си, тъй като участието на световната сцена изисква средства за пътуване и подготовка. Част от сумата вече е осигурена, но остава още.