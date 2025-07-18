11-те на Локомотив (София) и Черно море

Станаха ясни стартовите състави на Локомотив (София) и Черно море. Двата тима се изправят един срещу друг в двубой от първия кръг на efbet Лига.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) – ЧЕРНО МОРЕ 0:0

Стартови състави:



Локо (София): 24. Александър Любенов, 44. Божидар Кацаров, 2. Джунейт Али, 31. Красимир Станоев, 19. Митко Митков, 22. Реян Даскалов, 7. Спас Делев, 27. Патрик-Габриел Галчев, 5. Ерол Дост, 4. Садио Дембеле, 29. Анте Аралица



Черно море: 33. Пламен Илиев, 3. Живко Атанасов, 28. Влатко Дробаров, 8. Асен Дончев, 15. Данил Мартин, 29. Берк Бейхан, 71. Васил Панайотов, 39. Николай Златев, 17. Мартин Милушев, 10. Асен Чандъров, 77. Селсо Рибейро