Ходжкинсън ще участва в състезанието Athlos в Ню Йорк през октомври

Олимпийската шампионка на 800 метра Кийли Ходжкинсън обяви, че ще участва във второто издание на изцяло женското лекоатлетическо състезание Athlos в Ню Йорк тази есен.

Athlos, проект, подкрепен от фирмата за рисков капитал Seven Seven Six на съоснователя на Reddit Алексис Оханиан, дебютира миналия септември и се завръща на същото място на 10 октомври, малко по-малко от три седмици след края на Световното първенство по лека атлетика в Токио.

Ходжкинсън се възстановява от проблем с подколянното сухожилие и наскоро се оттегли от съботния турнир от Диамантената лига в Лондон – вторият отложен старт за сезона ѝ, но екипът ѝ заяви, че 23-годишната атлетка все още се стреми да пристигне в Япония в "върхова форма“.

"Athlos NYC представлява всичко, което обичам в нашия спорт: единство, страст и стремеж към величие“, каза Ходжкинсън. "Нямам търпение да се изправя редом до едни от най-добрите в света, за да завърша сезона подобаващо.“

В първото издание на Athlos бяха разпределени над 600 000 щатски долара – най-големият награден фонд за женско състезание по лека атлетика досега – като победителките си тръгнаха с по 60 000 долара. Състезанието включваше и инициатива за връщане на средства, при която 10% от приходите от билети, търговско спонсорство и телевизионни права бяха преразпределени между участващите атлети.

Снимки: Gettyimages