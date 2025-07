България с две победи на Европейското по падел в Мадрид

MEN’S 🚹 GROUPS RANKING | DAY 2



Hard-fought matches and incredible finals, this is the 𝐅𝐈𝐏 𝐄𝐔𝐑𝐎 𝐏𝐀𝐃𝐄𝐋 𝐂𝐔𝐏 𝟐𝟎𝟐𝟓 🔥🇪🇺



📆 08/07 - 13/07

🏟️ G24 PADEL

📍Madrid - Spain



📺 8 Court Live on Youtube

📲 Follow more on our website#FIPEuroPadelCup2025 🏆#PadelFIP pic.twitter.com/Syvql4SlR0