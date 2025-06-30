В 18:30 часа е първата тренировка на Родопа (програмата за контролите)

Днес в 18:30 часа, Родопа (Смолян) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Ще пристигнат новите попълнения и ще стане ясно с кои състезатели, играли за отбора през последната кампания, вече се е разделил клуба. 25 футболисти ще изведе за първо занимание играещия треньор Теодор Стефанов. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

5 юли: Родопа (Смолян) – ФК Върбица (Бенковски)

12 юли: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

19 юли: Родопа (Смолян) – ОФК Хасково

26 юли: Родопа (Смолян) – Атлетик (Куклен)