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  3. В 18:30 часа е първата тренировка на Родопа (програмата за контролите)

В 18:30 часа е първата тренировка на Родопа (програмата за контролите)

  • 30 юни 2025 | 07:29
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Днес в 18:30 часа, Родопа (Смолян) дава ход на подготовката си за предстоящия сезон на Югоизточната Трета лига. Ще пристигнат новите попълнения и ще стане ясно с кои състезатели, играли за отбора през последната кампания, вече се е разделил клуба. 25 футболисти ще изведе за първо занимание играещия треньор Теодор Стефанов. Целият процес ще се провежда на местната база. В хода му ще играят и приятелски срещи.

Програмата за контролите:

5 юли: Родопа (Смолян) – ФК Върбица (Бенковски)

12 юли: Локомотив II (Пловдив) – Родопа (Смолян)

19 юли: Родопа (Смолян) – ОФК Хасково

26 юли: Родопа (Смолян)Атлетик (Куклен)

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