Коя е Супергърл - съперницата на Теодора Кирилова

В света на бойните спортове, където силата и техниката се преплитат, едно име изплува все по-ярко – това на Анна Джарунсак, по-известна с прозвището си "Супергърл". Тайландската състезателка, която покорява върхове в К-1, вече не е просто обещаващ талант, а утвърдена сила, чието присъствие в ринга оставя безмълвни феновете и съперниците.



Джарунсак ще се изправи срещу Теодора Кирилова на ONE Championship на 1 август.

Теодора Кирилов влиза в битка в ONE Championship

Ранни години и началото на един шампион:

Родена в Тайланд, страната, откъдето произлиза Муай Тай, Анна е обречена на бойните изкуства от ранна възраст. Израснала в среда, пропита с традициите на тайландския бокс, тя започва своето обучение още като дете. Талантът ѝ е очевиден, а отдадеността ѝ – безкомпромисна. Тренировките ѝ не са просто рутина, а страст, която я тласка напред. Макар и да идва от корените на Муай Тай, Супергърл бързо адаптира своите умения към динамиката на К-1, където комбинациите от удари с ръце и крака, без клинчове и лакти, изискват бързина и прецизност.

От Муай Тай до К-1 – преходът на Супергърл:

Преходът от Муай Тай към К-1 за Анна е доказателство за нейната адаптивност и универсалност. Тя успешно овладява правилата и тактиките на К-1, демонстрирайки впечатляващи удари с ръце, бързи ритници и изключителна защита. Нейният стил на бой е комбинация от агресия и прецизност, което я прави опасна противничка за всяка състезателка в категорията ѝ. Прозвището Супергърл не е случайно – то отразява не само нейната сила и решителност, но и грацията, с която се движи в ринга.

Характеристики и стил на бой:

Анна Джарунсак е известна с няколко ключови характеристики, които я отличават:

Експлозивност: Тя стартира с висока скорост и поддържа интензивно темпо през целия мач.

Техническа прецизност: Ударите ѝ са изключително точни и ефективни, както с ръце, така и с крака.

Издръжливост: Супергърл е способна да издържи на тежки удари и да продължи да атакува до последния рунд.

Ментален аспект: Тя притежава изключително силен състезателен дух, никога не се отказва и винаги търси победата.

Привлекателен стил: Нейните мачове са винаги зрелищни, изпълнени с динамика и атрактивни комбинации.

Супергърл е повече от просто боец; тя е посланик на тайландската култура и пример за това какво може да се постигне с упорит труд, отдаденост и неспирен стремеж към съвършенство.

Визитка:

Име: Анна Джарунсак (Anna Jaroonsak / Anna Chanthasri)

Прозвище: "Супергърл" (Supergirl), "Jaomae Khao" (Богинята на удара с коляно)

Националност: Тайландска

Дата на раждане: 16 ноември 2003 г.

Възраст: 20 години (към юни 2025 г.)

Дисциплина: Кикбокс, Муай Тай

Категория: Атомова (Atomweight / Flyweight – обикновено около 115 lbs / 52.2 кг – 53 кг)

Ръст: 172 см (5 фута 8 инча)

Размах: 176 см (69 инча)

Отбор: Jaroonsak Muay Thai

Професионален рекорд (Комбиниран Муай Тай/Кикбокс):

Общ брой мачове: ~48-50+ (източниците варират, но тя има богат опит от ранна възраст)

Победи: ~40

Загуби: ~7

Равенства: 1

Рекорд в ONE Championship (Кикбокс/Муай Тай):

ONE Championship рекорд: 2 победи, 2 загуби (според Muay Thai Records)

Последен мач: Загуба срещу Кристина Моралес чрез ТКО (удари) в първи рунд (ONE Fight Night) - дата: 6 октомври 2023 г.

Предпоследен мач: Победа срещу Лара Фернандес чрез единодушно съдийско решение (ONE Fight Night 13) - дата: 4 август 2023 г.

Предишен мач: Загуба срещу Стамп Фертекс чрез разделно съдийско решение (ONE Fight Night 6) - дата: 13 януари 2023 г. (Според интервю от юни 2024 г. Супергърл е поставила бойната си кариера на пауза, за да се посвети на преподаване чрез своя боксов клуб и провеждане на множество семинари в чужбина. Това изглежда е основната причина за нейното отсъствие от активни състезания.)

Дебют в ONE: Победа срещу Милагрос Лопес чрез нокаут в първи рунд (ONE: A NEW BREED II) - 2020 г. (на 16 години, най-младият боец в историята на ONE по това време).

Титли/Постижения:

Световен шампион по Муай Тай "Nai Khanom Tom" в категория до 115 lbs (2019 г.)

Шампион на Тайланд в категория до 115 lbs (2019 г.)

Най-младият боец, дебютирал в ONE Championship (на 16 години)