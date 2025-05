Килиан Мбапе е големият голмайстор на Европа

🚨 Kylian Mbappé wins the 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚𝐧 𝐆𝐨𝐥𝐝𝐞𝐧 𝐁𝐨𝐨𝐭 as best scorer 24/25! 👟✨



👟🏆 Champions League Golden Boot

👟🌎 World Cup Golden Boot

👟🇪🇺 European Golden Boot

👟🇫🇷 6x Ligue1 Golden Boot

👟🇪🇸 La Liga Golden Boot



42 goals in all competitions. pic.twitter.com/rVB46vJZKQ