20 години от „Чудото на Истанбул“: феновете на Ливърпул могат да се сдобият с колекционерски кен

2005. Истанбул. Финал на Шампионската лига. На стадион „Кемал Ататюрк“ Милан води с 3:0 на полувремето, а феновете на Ливърпул стискат зъби. После се случва немислимото – три гола за шест минути, равенство, продължения и дузпи. Когато Дудек спасява последния удар, светът онемява. Ливърпул преодолява изоставане от 0:3 на полувремето, за да вдигне трофея. Това не е просто обрат – това е футболно чудо. Истинско. Легендарно. Чудото на Истанбул.

И точно затова, 20 години по-късно, Carlsberg – дългогодишен спонсор на Ливърпул – отпушва спомените с лимитирана серия кенове „Miracle Can“. Дизайнът? В червено и зелено – цветовете на вечната връзка между клуба и пивоварната. Върху всеки кен – времеви щампи, които отбелязват решаващите моменти от онзи велик мач. За да можеш да преживееш емоцията отново. Глътка по глътка.

Miracle Can 2025 не е просто кен – това е трофей за феновете. И най-доброто? Можеш да го имаш. Само с поръчка на 3 бири Carlsberg от Kolichka.bg получаваш оригиналния юбилеен кен като подарък. Само 720 броя. Само за истинските фенове. Само сега.

А какво върви най-добре с ледена бира и футбол на екрана? Скара, разбира се. е Така че подготви грила, извикай приятелите и се потопи в едно лято, в което: You'll Never Grill Alone.



Източник: Изображението е част от официалната рекламна кампания на Carlsberg по повод пускането на Miracle Can

*В материала има продуктово позициониране