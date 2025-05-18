Кръстин Илов – MVP, вижте индивидуалните награди за момчета U16

На завършилите Държавни финали по волейбол за момчета под 16 години в Кранево, в които шампион стана Левски София, среброто е за ВАСК, ЦСКА се окичи с бронза , а Черно море (Варна) оформи финалната четворка, всички отбори от ТОП 4 излъчиха свои състезатели за индивидуални награди.
За Най-полезен състезател – МВП на турнира бе обявен волейболистът на ЦСКА и бронзов медалист Кръстин Илов.
Ето всички отличени състезатели:
Левски София шампион за момчета под 16 години
Най-добър нападател: Михаил Михайлов – Левски София
Най-добър разпределител: Константин Цанев – Черно море
Най-добър централен блокировач: Иван Каменов – Левски София
Най-добро либеро: Тома Попов - ВАСК
Най-добър изпълнител на начален удар: Кайо Павлов - ВАСК
Най-полезен състезател ( MVP): Кръстин Илов - ЦСКА
Крайно класиране във финалната четворка
1 Левски София
2 ВАСК (София)
3 ЦСКА (София)
4 Черно море (Варна)