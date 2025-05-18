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Кръстин Илов – MVP, вижте индивидуалните награди за момчета U16

  • 18 май 2025 | 12:30
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Кръстин Илов – MVP, вижте индивидуалните награди за момчета U16

На завършилите Държавни финали по волейбол за момчета под 16 години в Кранево, в които шампион стана Левски София, среброто е за ВАСК, ЦСКА се окичи с бронза , а Черно море (Варна) оформи финалната четворка, всички отбори от ТОП 4 излъчиха свои състезатели за индивидуални награди.

За Най-полезен състезател – МВП на турнира бе обявен волейболистът на ЦСКА и бронзов медалист Кръстин Илов.

Ето всички отличени състезатели:

Левски София шампион за момчета под 16 години
Левски София шампион за момчета под 16 години

Най-добър нападател: Михаил Михайлов – Левски София

Най-добър разпределител: Константин Цанев – Черно море

Най-добър централен блокировач: Иван Каменов – Левски София

Най-добро либеро: Тома Попов - ВАСК

Най-добър изпълнител на начален удар: Кайо Павлов - ВАСК

Най-полезен състезател ( MVP): Кръстин Илов - ЦСКА

Крайно класиране във финалната четворка

1 Левски София

2 ВАСК (София)

3 ЦСКА (София)

4 Черно море (Варна)

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