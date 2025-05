Арне Слот отпразнува титлата на Ливърпул в Ибиса

Мениджърът на Ливърпул, Арне Слот се озова в Ибиса, за да отпразнува спечелването на титлата във Премиър лийг, въпреки че остават още два кръга до края на сезона. Забелязан бе да се забавлява като ВИП гост в лично джиджейско място, танцувайки със слънчевите си очила, докато тълпата го аплодираше под звуците на класическото парче на Queen.

Слот вече спечели сърцата на феновете на Ливърпул, водещ отбора до титлата. Преди две седмици той предвождаше тържествата на "Анфийлд" след победата над Тотнъм, която математически гарантира първото място. Хвана микрофона на "Анфийлд" и поведе скандиранията за бившия треньор Клоп, докато бе аплодиран от публиката за 20-тата титла в историята на клуба.

Сега Слот бе заснет да се наслаждава на слънцето на острова и да купонясва. Заедно с легендата от "Eastenders", Дийн Гафни, Слот бе посрещнат в бар под звуците на "We are the Champions" на Queen, докато група жени държеше табели с надпис "Шампиони!".

Слот отиде в специално обособено място, сложи си слънчевите очила и сякаш обмисляше да пробва уменията си на пулта, докато хитът от 70-те продължаваше да звучи. Слот не изглеждаше склонен да пее, но бе усмихнат, докато се оглеждаше и прегръщаше другите участници в купона.

В края на песента се чуха бурни овации, когато започна да свири "Freed From Desire" - песен, която много футболисти използват при празненства в съблекалнята.

Но Слот не спря дотук. Във видеоклип, споделен в Instagram акаунта на легендата от "Eastenders" Дийн Гафни, 46-годишният холандец бе видян да се наслаждава на питие и да разговаря, докато другите около него се забавляваха.

Arne Slot living his best life in Ibiza 😂 pic.twitter.com/TC3POzX1aB — DaveOCKOP (@DaveOCKOP) May 12, 2025

Барът, както изглежда, е Ocean Beach - известен с това, че е собственост на Уейн Линекер, брат на бившия английски ас и водещ на "Match of the Day", Гари Линекер.

Играчите на Слот, междувременно, се твърди, че са отишли в Дубай тази седмица. Мърсисайдци имат два мача до края на сезона, срещу Брайтън и Кристъл Палас, след като в неделя завършиха наравно 2:2 с Арсенал.