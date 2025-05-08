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Бивш национал сменя Нефтохимик с вицешампиона Локомотив

  • 8 май 2025 | 15:19
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Бившият национал Розалин Пенчев се очаква да подсили вицешампиона Локомотив Авиа (Пловдив). 202-сантиметровият посрещач игра за Нефтохимик 2010, но договорът му не беше подновен след разочароващия сезон на бургазлии и вече е свободен.

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Пенчев има собствен ресторантьорски бизнес в родния си Пловдив, което натежало при избора му. Той е гласен за заместник на унгарския национал Кристоф Хорват, който се раздели с вицешампионите.

30-годишният Розалин се е разбрал с ръководството на Локомотив. Договорът му ще е отворен. При добре подплатена във финансово отношение оферта от чужбина Пенчев ще бъде пуснат по всяко време.

Велизар Маджаров, "24 часа"

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Снимки: Startphoto

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