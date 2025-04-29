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Джордже Крецу с подмладена Сърбия във VNL

  • 29 апр 2025 | 13:51
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Джордже Крецу с подмладена Сърбия във VNL

Новият селекционер на националния отбор на Сърбия за мъже Джордже Крецу повика много млади волейболисти в разширения състава на “плавите” за двубоите от Волейболната лига на нациите (VNL).

От по-опитните волейболисти в “репрезентацията” са Никола Йовович, Алекса Батак, Марко Ивович, Миран Куюнджич, Павле Перич, Дражен Лубурич, Александър Неделкович, Неманя Масулович и Велко Машулович.

Разширен състав на Сърбия за VNL 2025:

Разпределители:

Нокола Йовович

Алекса Батак

Матия Миланович

Вук Тодорович

Данило Веселич

Диагонали:

Дражен Лубурич

Душан Николич

Лука Станкович

Посрещачи:

Марко Ивович

Миран Куюнджич

Велко Машулович

Павели Перич

Николай Бръборич

Вук Кулпинац

Игнат Допуд

Алекса Мандич

Централни блокировачи:

Александър Неделкович

Неманя Машулович

Александър Стефанович

Стефан Кокеза

Андрей Рудич

Неманя Антунович

Владимир Гайович

Душан Петрович

Либера:


Лазар Йеремич

Вукашин Ристич

Стефан Негич

Урош Мишкович.

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