Джордже Крецу с подмладена Сърбия във VNL

Новият селекционер на националния отбор на Сърбия за мъже Джордже Крецу повика много млади волейболисти в разширения състава на “плавите” за двубоите от Волейболната лига на нациите (VNL).
От по-опитните волейболисти в “репрезентацията” са Никола Йовович, Алекса Батак, Марко Ивович, Миран Куюнджич, Павле Перич, Дражен Лубурич, Александър Неделкович, Неманя Масулович и Велко Машулович.
Разширен състав на Сърбия за VNL 2025:
Разпределители:
Нокола Йовович
Алекса Батак
Матия Миланович
Вук Тодорович
Данило Веселич
Диагонали:
Дражен Лубурич
Душан Николич
Лука Станкович
Посрещачи:
Марко Ивович
Миран Куюнджич
Велко Машулович
Павели Перич
Николай Бръборич
Вук Кулпинац
Игнат Допуд
Алекса Мандич
Централни блокировачи:
Александър Неделкович
Неманя Машулович
Александър Стефанович
Стефан Кокеза
Андрей Рудич
Неманя Антунович
Владимир Гайович
Душан Петрович
Либера:
Лазар Йеремич
Вукашин Ристич
Стефан Негич
Урош Мишкович.