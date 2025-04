#AtalantaLecce, precedentemente prevista per venerdì 25 aprile, si giocherà domenica 27 aprile alle ore 20:45 CEST 🗓️



Atalanta vs. Lecce, originally set for Friday 25 April, has been rescheduled to Sunday 27 April at 20:45 CEST 🗓#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/EOnw7GMebO