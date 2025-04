Григор не се плаши от трудни въпроси

Българската тенис звезда Григор Димитров даде забавно интервю за официалния YouTube канал на ATP преди първия си мач от тазгодишното издание на “Мастърс”-а в Монте Карло. Най-силният ни играч излиза днес срещу коварния чилиец Николас Джаги.

Хасковлията трябваше да отговаря на лесни, трудни и средни по сложност въпроси. Григор пожела “разпитът” да започне с труден въпрос, който беше: “Какъв е бил най-високият ти ранкинг на двойки?”.

“66”, изстреля отговора без замисляне първата ни ракета, след което обясни: “Буквално проверих това преди 5 минути, защото говорихме или спорихме нещо с треньора ми”.

Последва среден по трудност въпрос, който гласеше: “Ти беше част от групата “Момчетата с бекхенд с една ръка”. Коя беше хитовата песен, която изпълнихте?”.

Димитров се сети за коя песен става дума, но заглавието ѝ му избяга, а то беше Hard To Say I’m Sorry, като в крайна сметка отговорът на Григор беше приет от провеждащия интервюто.

Ние пък ще добавим, че другите двама члена на въпросната банда бяха Роджър Федерер и Томи Хаас.

После Григор поиска отново въпрос с повишена трудност. “Кои бяха играчите в Топ 3 в ATP тура в деня, когато си бил роден (16 май 1991 г. - .б.р.)?”.

Димитров спомена имената на легендите Густаво Куертен, Томас Мустер и Андре Агаси, както и това на Джон МакЕнроу. Оказа се обаче, че верният отговор е: Стефан Едберг, Борис Бекер и Иван Лендъл.

Следващото питане отново бе от трудните: “Кой е най-дългият ATP мач, в който някога си играл?”. Хасковлията получи и жокер, че въпросният двубой се е изиграл съвсем скоро и Димитров отбеляза, макар и невярващо, че става дума за мача му с норвежеца Каспер Рууд в Монте Карло през миналата година. Първоначално отговорът му беше приет, но в края на интервюто стана ясно, че всъщност се има предвид срещата между българина и датчанина Холгер Руне от османифиналите в Монте Карло от 2024 година, спечелен от скандинавеца със 7:6 (9), 3:6, 7:6 (2).

Последният въпрос към Григор беше свързан с това срещу кого е постигнал своята победа №400 в ATP тура.

“Беше в Китай. Срещу испанското или португалското момче беше”, замисли се Димитров, преди да спомене името на Баена, но правилният отговор беше Хуан Пабло Варилас.