България U17 се събира на лагер преди европейските квалификации в Малта

Юношеският национален отбор на България до 17 години се събира на лагер преди европейските квалификации в Малта. Селекцията ни ще се изправи в Група Б срещу Малта, Фарьорските острови и Люксембург, а подготовката на тима започва в неделя (6 април) на терените на Национална футболна база "Бояна".
Светльо Петров пое България U17
Програма на мачовете:
България – Малта – 10/04/2025, 12:00 (българско време), Та Али, Малта
Фарьорските о-ви – България – 13/04/2025, 15:30 (българско време), Та Али, Малта
България – Люксембург – 16/04/2025, 15:30 (българско време), Та Али, Малта
Списък на повиканите футболисти:
Александър Росенов Калчев - ПФК Левски (София)
Божидар Мирославов Жечев – УК Сампдория (Геноа)
Борислав Бориславов Стоичков - ПФК Септември (София)
Валентино Бориславов Върбанов - ПФК ЦСКА София U16 (София)
Венислав Мирославов Михайлов - ПФК Септември (София)
Емануил Стилиянов Няголов - ПФК Черно море (Варна)
Илиан Светославов Гатински - ПФК Лудогорец (Разград)
Калоян Божков Божков - ФК Локомотив Загреб (Загреб)
Кристиан Красимиров Михайлов - ПФК Черно море (Варна)
Максим Весков Минков - ПФК Лудогорец (Разград)
Мартин Пейчев - Уест Хам (Лондон)
Мартин Росенов Портарски - ФК Национал (София)
Никола Генчев Генчев - ПФК Септември (София)
Огнян Дилянов Владимиров - ПФК Левски (София)
Пламен Валентинов Пенев - УС Лече (Лече)
Радостин Светославов Стоилов - ПФК Левски (София)
Самуил Стойков Цонов - ПФК Ботев (Пловдив)
Сашо Стоянов Грънчаров - ПФК Левски (София)
Симеон Красимиров Турлаков - ПФК Ботев (Пловдив)
Стоян Константинов Лазаров - ПФК Левски (София)