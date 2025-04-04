България U17 се събира на лагер преди европейските квалификации в Малта

Юношеският национален отбор на България до 17 години се събира на лагер преди европейските квалификации в Малта. Селекцията ни ще се изправи в Група Б срещу Малта, Фарьорските острови и Люксембург, а подготовката на тима започва в неделя (6 април) на терените на Национална футболна база "Бояна".

Светльо Петров пое България U17

Програма на мачовете:

България – Малта – 10/04/2025, 12:00 (българско време), Та Али, Малта

Фарьорските о-ви – България – 13/04/2025, 15:30 (българско време), Та Али, Малта

България – Люксембург – 16/04/2025, 15:30 (българско време), Та Али, Малта

Списък на повиканите футболисти:

Александър Росенов Калчев - ПФК Левски (София)

Божидар Мирославов Жечев – УК Сампдория (Геноа)

Борислав Бориславов Стоичков - ПФК Септември (София)

Валентино Бориславов Върбанов - ПФК ЦСКА София U16 (София)

Венислав Мирославов Михайлов - ПФК Септември (София)

Емануил Стилиянов Няголов - ПФК Черно море (Варна)

Илиан Светославов Гатински - ПФК Лудогорец (Разград)

Калоян Божков Божков - ФК Локомотив Загреб (Загреб)

Кристиан Красимиров Михайлов - ПФК Черно море (Варна)

Максим Весков Минков - ПФК Лудогорец (Разград)

Мартин Пейчев - Уест Хам (Лондон)

Мартин Росенов Портарски - ФК Национал (София)

Никола Генчев Генчев - ПФК Септември (София)

Огнян Дилянов Владимиров - ПФК Левски (София)

Пламен Валентинов Пенев - УС Лече (Лече)

Радостин Светославов Стоилов - ПФК Левски (София)

Самуил Стойков Цонов - ПФК Ботев (Пловдив)

Сашо Стоянов Грънчаров - ПФК Левски (София)

Симеон Красимиров Турлаков - ПФК Ботев (Пловдив)

Стоян Константинов Лазаров - ПФК Левски (София)