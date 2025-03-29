Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Крумовград
  3. ЦСКА 1948 0:0 Крумовград

ЦСКА 1948 0:0 Крумовград

  • 29 март 2025 | 12:15
  • 1654
  • 1
ЦСКА 1948 0:0 Крумовград

Отборите на ЦСКА 1948 и Крумовград играят при резултат 0:0 в мач от 26-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1948 - КРУМОВГРАД 0:0

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 12. Леви Нтумба, 2. Джонатан Перейра, 21. Емил Ценов, 14. Теодор Иванов, 22. Реян Даскалов, 34. Петър Витанов, 10. Радослав Кирилов, 19. Стив Фуртадо, 7. Талис, 25. Евгений Сердюк, 13. Паоло Скиортино

Крумовград: 1. Янко Георгиев, 24. Лазар Марин, 4. Стивън Н’Гесан, 44. Сидни Обиса, 17. Кристиян Добрев, 25. Станислав Работов, 8. Йоахим Карсела, 10. Каталин Ицу, 14. Адриан Кова, 22. Ерол Дост, 19. Наско Милев

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Групата на Черно море за двубоя със Славия

Групата на Черно море за двубоя със Славия

  • 29 март 2025 | 09:23
  • 1547
  • 0
Светослав Вуцов най-накрая ще запише своя дебют за Левски

Светослав Вуцов най-накрая ще запише своя дебют за Левски

  • 29 март 2025 | 09:17
  • 4041
  • 0
Седем мача от Втора лига днес 

Седем мача от Втора лига днес 

  • 29 март 2025 | 08:00
  • 5653
  • 1
Здрав сблъсък на "Тича"

Здрав сблъсък на "Тича"

  • 29 март 2025 | 06:45
  • 5269
  • 12
ЦСКА 1948 ще се опита да се доближи до осмата позиция срещу разклатения Крумовград

ЦСКА 1948 ще се опита да се доближи до осмата позиция срещу разклатения Крумовград

  • 29 март 2025 | 06:30
  • 4644
  • 2
Ще се окаже ли отново Септември (Сф) трудно препятствие за ЦСКА?

Ще се окаже ли отново Септември (Сф) трудно препятствие за ЦСКА?

  • 29 март 2025 | 06:15
  • 11552
  • 31
Виж всички

Водещи Новини

Ще се окаже ли отново Септември (Сф) трудно препятствие за ЦСКА?

Ще се окаже ли отново Септември (Сф) трудно препятствие за ЦСКА?

  • 29 март 2025 | 06:15
  • 11552
  • 31
Здрав сблъсък на "Тича"

Здрав сблъсък на "Тича"

  • 29 март 2025 | 06:45
  • 5269
  • 12
Седем мача от Втора лига днес 

Седем мача от Втора лига днес 

  • 29 март 2025 | 08:00
  • 5653
  • 1
Гледайте "Битки на духа 13" в Sportal.bg!

Гледайте "Битки на духа 13" в Sportal.bg!

  • 29 март 2025 | 08:21
  • 3682
  • 2
Очаквано: Бразилия уволни селекционера си, мечтае за Гуардиола или Анчелоти

Очаквано: Бразилия уволни селекционера си, мечтае за Гуардиола или Анчелоти

  • 29 март 2025 | 11:44
  • 1394
  • 1