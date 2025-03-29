ЦСКА 1948 0:0 Крумовград

Отборите на ЦСКА 1948 и Крумовград играят при резултат 0:0 в мач от 26-ия кръг на efbet Лига.

ЦСКА 1948 - КРУМОВГРАД 0:0

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 12. Леви Нтумба, 2. Джонатан Перейра, 21. Емил Ценов, 14. Теодор Иванов, 22. Реян Даскалов, 34. Петър Витанов, 10. Радослав Кирилов, 19. Стив Фуртадо, 7. Талис, 25. Евгений Сердюк, 13. Паоло Скиортино

Крумовград: 1. Янко Георгиев, 24. Лазар Марин, 4. Стивън Н’Гесан, 44. Сидни Обиса, 17. Кристиян Добрев, 25. Станислав Работов, 8. Йоахим Карсела, 10. Каталин Ицу, 14. Адриан Кова, 22. Ерол Дост, 19. Наско Милев

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Снимки: Борислав Цветанов