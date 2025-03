Франческо Тоти не приема критиките за посещението му в Москва

🔵#Calcio #Totti in Russia. "Il mio viaggio di lavoro a #Mosca da giorni suscita infinite polemiche. Ma non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo", così l'ex capitano della Roma sull'International RB Award. pic.twitter.com/TquWNd5CHo