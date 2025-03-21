Кои легионери попаднаха в Идеалния отбор на чужденците в efbet Супер Волей?

Утре стартират 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, но емоциите от изминалия редовен сезон все още вълнуват феновете на волейбола у нас.
През този сезон изключително много чужденци играха за българските отбори, но някои от тях направиха сериозно впечатление с изявите си в България.
Кои волейболисти попаднаха в Идеалния отбор на efbet Супер Волей?
Екипът на Sportal.bg избра Идеален отбор на чужденците на редовния сезон в efbet Супер Волей, както и отбор на Подгласниците:
Идеален отбор на чужденците в efbet Супер Волей на Sportal.bg:
Разпределител: Дмитро Долгополов (Локомотив Авиа)
Диагонал: Василий Молотков (Мантана)
Посрещач 1: Аксел Трухчев (Нефтохимик)
Посрещач 2: Кристоф Хорват (Локомотив Авиа)
Централен блокировач 1: Бранислав Ханушек (Берое)
Централен блокировач 2: Мехди Бентахер (Берое)
Либеро: Виталий Кучер (Дунав)
Идеален отбор на подгласниците на чужденците в efbet Супер Волейна Sportal.bg::
Разпределител: Хироки Ито (Монтана)
Диагонал: Патрик Ламанец (Дея)
Посрещач 1: Жонатас Кардосо (Дея)
Посрещач 2: Янис Меденис (Черно море)
Централен блокировач 1: Стасис Ляшчинскас (Дунав)
Централен блокировач 2: Ливан Осориа (Берое)
Либеро: Джеси Диланси (Берое).
Снимки: Startphoto