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Кои легионери попаднаха в Идеалния отбор на чужденците в efbet Супер Волей?

  • 21 март 2025 | 11:24
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Утре стартират 1/4-финалните плейофи в efbet Супер Волей, но емоциите от изминалия редовен сезон все още вълнуват феновете на волейбола у нас.

През този сезон изключително много чужденци играха за българските отбори, но някои от тях направиха сериозно впечатление с изявите си в България.

Кои волейболисти попаднаха в Идеалния отбор на efbet Супер Волей?
Кои волейболисти попаднаха в Идеалния отбор на efbet Супер Волей?

Екипът на Sportal.bg избра Идеален отбор на чужденците на редовния сезон в efbet Супер Волей, както и отбор на Подгласниците:

Идеален отбор на чужденците в efbet Супер Волей на Sportal.bg:

Разпределител: Дмитро Долгополов (Локомотив Авиа)

Диагонал: Василий Молотков (Мантана)

Посрещач 1: Аксел Трухчев (Нефтохимик)

Посрещач 2: Кристоф Хорват (Локомотив Авиа)

Централен блокировач 1: Бранислав Ханушек (Берое)

Централен блокировач 2: Мехди Бентахер (Берое)

Либеро: Виталий Кучер (Дунав)

Идеален отбор на подгласниците на чужденците в efbet Супер Волейна Sportal.bg::

Разпределител: Хироки Ито (Монтана)

Диагонал: Патрик Ламанец (Дея)

Посрещач 1:  Жонатас Кардосо (Дея)

Посрещач 2: Янис Меденис (Черно море)

Централен блокировач 1: Стасис Ляшчинскас (Дунав)

Централен блокировач 2: Ливан Осориа (Берое)

Либеро: Джеси Диланси (Берое).

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