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„Сноуборд Общество Смолян“ с титли от държавното по ски и сноуборд свободен стил

  • 19 март 2025 | 17:23
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„Сноуборд Общество Смолян“ с титли от държавното по ски и сноуборд свободен стил

На 15 и 16 март се проведе Държавното първенство по ски и сноуборд свободен стил в курорта Пампорово, където състезателите на клуб Сноуборд Общество Смолян се представиха изключително добре и завоюваха редица отличия. В дисциплините слоупстайл и биг еър, които бяха част от състезанието, клубът спечели множество медали.

Резултати: Слоупстайл – първи състезателен ден: - Мъже: Анастас Сунков – златен медал, Александър Димитров – бронзов медал - Юноши: Александър Димитров – златен медал, Константин Беевски – сребърен медал - Момичета до 15 години: Теодора Андреева – сребърен медал, Йоана Кръстева – бронзов медал - Девойки: Виктория Славчева – 4-то място - Юноши: Момчил Йорданов – 4-то място, Витан Йорданов – 5-то място - Момчета: Христо Иванов – бронзов медал В ски дисциплините Георги Масурски спечели безапелационни победи – злато и при юношите, и при мъжете. Биг Еър – втори състезателен ден: - Мъже: Анастас Сунков – бронзов медал - Юноши: Александър Димитров – златен медал, Константин Беевски – сребърен медал - Момчета: Христо Иванов – сребърен медал - Ски: Георги Масурски – златен медал при юношите, бронзов медал при мъжете. Седмица по-рано, в Пампорово се проведе състезанието "Олимпийски надежди в зимните спортове", където Тео Милев спечели златото в категорията момчета до 9 години. В края на месец февруари се проведе и елитното състезание Uzana Rainbow Hill, на което Анастас Сунков спечели престижния приз King of the Hill. За отбора предстои най-голямото състезание за сезона – Европейската купа Snowboard Rail Vitosha 2025, в която ще участва Анастас Сунков.

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