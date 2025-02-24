Ботев-93 (Враца) и ЦСКА (София) с най-много медали в класическия стил на ДЛП за момчета

Отборите на "Ботев-93" (Враца) и ЦСКА (София) спечелиха най-много медали от класическия стил на борбата по време на ДЛП за момчета, което се провежда в Сливен. Двата тима имат по 6. Врачани са с 3 златни, един сребърен и два бронзови. "Армейците" си извоюваха два златни, два сребърни и два бронзови.
Три отбора са с по 5 медала - "Левски" (София), "Локомотив" (Пловдив) и "Атлетик" (Пловдив). "Сините" имат два златни, един сребърен и два бронзови. Пловдивските клубове са с по един златен, два сребърни и два бронзови.
ЕТО КАК БЯХА РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВСИЧКИ МЕДАЛИ ПО КЛУБОВЕ:
ЗЛАТНИ МЕДАЛИ:
3 – "Ботев-93" (Враца)
2 – ЦСКА (София), "Левски" (София), "Васил и Георги Илиеви" (Кюстендил)
1 – "Локомотив" (Пловдив), "Атлетик" (Пловдив), "Надежда-Оряхово-2014" (Оряхово)
СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ:
2 – ЦСКА (София), "Локомотив" (Пловдив), "Миньор" (Перник)
1 – "Левски" (София), "Локомотив-93" (Варна), "Камен Лозанов" (Плевен), "Васил и Георги Илиеви" (Кюстендил), "Ловеч" (Ловеч), "Ботев-93" (Враца)
БРОНЗОВИ МЕДАЛИ:
2 – ЦСКА (София), "Ботев-93" (Враца), "Левски" (София), "Локомотив" (Пловдив), "Атлетик" (Пловдив), "Миньор" (Перник)
1 – "Стоян Николов" (Златица), "Плевен" (Плевен), "Селановци-93" (Селановци), "Рилски спортист" (Самоков), "Етрополе" (Етрополе), "Надежда-Оряхово-2014" (Оряхово), "Олимпиец-Атанас Комшев" (Карнобат), "Раковски" (Раковски), "Локомотив-93" (Варна), "Славия" (София), "Славия-2009" (София), "Васил и Георги Илиеви" (Кюстендил).