Жълти флагове дръпнаха назад Никола Цолов в последната тестова сесия

DAY 3 PM TOP-10 🏁



Loads of improvements late on, but it's Callum Voisin who ends the third and final day fastest 💨



Voisin

Tramnitz

Camara 📸

Boya

Inthraphuvasak

Bilinski

Sharp

Nael

Stromsted

Stenshorne#F3 #F3Testing pic.twitter.com/hDS8liI2lj