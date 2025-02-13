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Съставите на Порто и Рома

  • 13 фев 2025 | 21:00
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Съставите на Порто и Рома

Отборите на Порто и Рома излизат един срещу друг на “До Драгао” в най-вълнуващия двубой от плейофите в Лига Европа.

Мартин Анселми е заложил на схема 3-4-3 със Саму Омородион на върха на атаката, като той е подкрепян от Гонсало Боргеш и Родриго Мора от двете си страни. Клаудио Раниери пък е подредил в своя състав в 3-5-2 със звездното атакуващо дуо Пауло Дибала и Артьом Довбик.

Порто: Коща, Джало, Перес, Отавио, Марио, Варела, Еустакио, Моура, Боргеш, Омородион, Мора

Рома: Свилар, Челик, Манчини, Ндика, Салемакерс, Коне, Кристанте, Пелегрини, Анхелиньо, Дибала, Довбик

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Снимки: Gettyimages

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