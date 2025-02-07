Известни са четвъртфиналистите на Държавното за юноши и девойки до 18 г. в Добрич

На базата на ТК "Изида", гр.Добрич се изиграха осминафиналите на сингъл на Държавното лично първенство по тенис на закрито за юноши и девойки до 18 годишна възраст.

Юноши, 1/8-финали:

№1 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) – Кристиян Стефанов (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 7:5, 6:3

Добромир Манолов (ТК "Диана", гр.София) – №8 Александър Начев (ТК "Фаворит", гр.Пазарджик) 7:6(4), 6:1

Дейвид Илиев (ТК "Изида", гр.Добрич) – №4 Христо Иванов (ТК "Тракия", гр.Пловдив) 6:4, 7:6(6)

№6 Даниъл Спасов (ТК "Изида", гр.Добрич) – Александър Георгиев (ТК "15:40", гр.София) 6:4, 6:1

№5 Николай Бунчев (ТК "Про спорт", гр.София) – Мартин Бонев (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) 6:2, 3:6, 6:2

№3 Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – Марин Абаджиев (ТК "Некст Джен", София) 6:2, 6:0

Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София) – №7 Борис Начев (ТК "Виа Тенис Стар", гр.София) 6:0, 6:0

№2 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) – Никола Георгиев (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 6:4

Юноши, 1/4-финали:

№1 Станислав Косев (ТК "Кристи", гр.Дряново) –Добромир Манолов (ТК "Диана", гр.София)

№6 Даниъл Спасов (ТК "Изида", гр.Добрич) –Дейвид Илиев (ТК "Изида", гр.Добрич)

№3 Калоян Шиков (ТК "ДМ Тенис", гр.Стара Загора) – №5 Николай Бунчев (ТК "Про спорт", гр.София)

№2 Самуил Пешев (ТК "15:40", гр.София) –Пламен Колев (ТК "Про спорт", гр.София)

Девойки, 1/8-финали:

Калина Симеонова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – №1 Кристина Василева (ТК "Хасково 2015", гр.Хасково) 3:6, 7:6(4), 6:3

Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София) – №5 Лидия Спасова (ТК "15:40", гр.София) 6:4, 6:1

№4 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) – Габриела Иванова (ТК "Черноморец ", гр.Бургас) 6:2, 4:6, 7:6(7)

Ренета Дженкова (ТК "Добротица", гр. Добрич) – №8 Стелиана Гичева (ТК "Нова Загора", гр.Нова Загора) 6:3, 6:1

Ивелина Христова (ТК "Изида", гр.Добрич) – №6 Мария Чалъкова (ТК "15:40", гр.София) 6:2, 6:3

№3 Александра Момчилова (ТК "Левски", гр.София) – Вероника Железова (ТК "Локомотив 1929", София) 7:6(1), 6:1

№7 Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) – Антония Станева (ТК "Некст Джен", София)

Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София) – №2 Рафаела Симеонова (ТК "Ямбол 2005", гр.Ямбол) 6:4, 1:0, л.з.

Девойки, 1/4-финали:

Калина Симеонова (ТК "Бароко Спорт", гр.София) – Радина Средкова (ТК "Некст Джен", София)

№4 Анастасия Бързакова (ТК "НСА", гр.София) –Ренета Дженкова (ТК "Добротица", гр. Добрич)

№3 Александра Момчилова (ТК "Левски", гр.София) – Ивелина Христова (ТК "Изида", гр.Добрич)

№7 Естела Иванова (ТК "Супер Спорт", гр.Варна) /Антония Станева (ТК "Некст Джен", София) – Теменужка Радовска (ТК "Академия Йорданови", София)

Турнирен директор на първенството е Владислав Матеев, а главен съдия е Глория Стоянова.

Програма:7.02.25 - 1/4 финали единично и 1/4 финал двойки

8.02.25 - 1/2 финали единично и 1/2 финал двойки

9.02.25 - финали единично и финали двойки