Семен Новиков ще стартира на "Никола Петров", Милов се връща на тепиха

Олимпийският шампион Семен Новиков ще стартира на турнира по борба "Дан Колов - Никола Петров" във Варна. Схватките започват от четвъртък и ще продължат до неделя. Златният медалист от Париж 2024 ще излезе в своята категория до 87 килограма на класическия стил.

В надпреварата ще се включат още националите Кирил Милов, Стоян Кубатов, Айк Мнацаканян, Абу Муслим Амаев. За Милов това ще е първо състезание от 2023-а, когато получи травма и пропусна световното през есента, което бе олимпийска квалификация.

В свободния стил за отличията ще спорят Микяй Наим, Михаил Георгиев, Рамазан Рамазанов, Ахмед Батаев. Олимпийският шампион Магомед Рамазанов пропуска турнира, тъй като лекува травма.

При жените ще стартира Биляна Дудова. Световната и 4-кратна европейска шампионка ще излезе в неолимпийската категория до 65 кг. Във всичките дни надпреварата ще бъде в класическия, свободния стил, както и при жените.

Схатките започват от 10:30 часа в Двореца на културата и спорта. Финалите са на следващия ден от 18:00 часа. В неделния ден репешажите и финалите са от 11:00 часа. Двубоите ще бъдат предавани на живо в ютюб канала на БФ Борба.

За 62-о издание на турнира са заявени над 180 състезатели от 12 страни.

Следват съставите:

СВОБОДЕН СТИЛ cat. 57 kg. Ивайло Тисов "Локомотив", Пловдив cat. 57 kg. Таньо Танев "НСА-Васил Левски", София cat. 61 kg. Стилян Илиев "Димитровград", Димитровград cat. 61 kg. Денис Наим "Левски", София cat. 61 kg. Димитър Бисерков "НСА-Васил Левски", София cat. 65 kg. Микяй Наим "Левски", София cat. 65 kg. Ердал Галип "Черноморец-св.борба", Бургас cat. 65 kg. Никола Стефанов "Тракиец", Пловдив cat. 65 kg. Иван Бадавров "Тракиец", Пловдив cat. 65 kg. Пресиян Димитров "Левски", София cat. 65 kg. Симеон Панайотов "НСА-Васил Левски", София cat. 70 kg. Михаил Георгиев "Ангел Гочев", Созопол cat. 70 kg. Калоян Атанасов "ЦСКА", София cat. 70 kg. Николай Момъков "Левски", София cat. 74 kg. Рамазан Рамазанов "Спатак", Варна cat. 74 kg. Божидар Добрев "Берое", Стара Загора cat. 74 kg. Стилян Джорев "Левски", София cat. 74 kg. Пресиян Михов "Левски", София cat. 74 kg. Петър Петков "Левски", София cat. 79 kg. Николай Димитров "Янчо Патриков-ЦСКА", София cat. 79 kg. Иван Андонов АСК "Сливен", Сливен cat. 86 kg. Киро Михов "НСА-Васил Левски", София cat. 86 kg. Григор Чернаков "Берое", Стара Загора cat. 92 kg. Радомир Стоянов "Берое", Стара Загора cat. 97 kg. Ахмед Батаев "Юнак-Локомотив", Русе cat. 97 kg. Мерт Славов "Ангел войвода-Хасково", Хасково cat. 97 kg. Андриян Вълканов "Левски", София cat. 125 kg. Георги Иванов "Димитровград", Димитровград cat. 125 kg. Диан Мънев "ЦСКА", София cat. 125 kg. Адел Бакър "Станка Златева", Сливен КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ cat. 55 kg. Красимир Калоянов "Надежда-Оряхово-2014", Оряхово cat. 55 kg. Галин Фурнаджиев "Левски", Карлово cat. 55 kg. Стефан Стефанов "ЦСКА", София cat. 60 kg. Недялко Петров "Васил и Георги Илиеви", Кюстендил cat. 60 kg. Атанас Асенов "ЦСКА", София cat. 60 kg. Божидар Лазаров "ЦСКА", София cat. 60 kg. Борислав Кирилов "Надежда-Оряхово-2014", Оряхово cat. 60 kg. Кристин Петров "НСА-Васил Левски", София cat. 63 kg. Гриша Назарян "ЦСКА", София cat. 63 kg. Мирослав Емилов "Надежда-Оряхово-2014", Оряхово cat. 63 kg. Кристиян Миленков "Левски", София cat. 67 kg. Абу-Муслим Амаев "ЦСКА", София cat. 67 kg. Никълъс Сулев "Левски", София cat. 67 kg. Антонио Христов "Ботев-93", Враца cat. 67 kg. Християн Иванов "Ботев-93", Враца cat. 72 kg. Иво Илиев "ЦСКА", София cat. 72 kg. Димитър Георгиев "Ботев-93", Враца cat. 72 kg. Петър Горняшки "Камен Лозанов", Плевен cat. 77 kg. Стоян Кубатов "Левски", София cat. 77 kg. Димитър Рачев "Бургас", Бургас cat. 77 kg. Мартин Димитров "НСА-Васил Левски", София cat. 82 kg. Айк Мнацаканян "ЦСКА", София cat. 82 kg. Мартин Шишеков "Локомотив", Пловдив cat. 82 kg. Светослав Николов "Ботев-93", Враца cat. 82 kg. Азис Атанасов "Камен Лозанов", Плевен cat. 87 kg. Семен Новиков "ЦСКА", София cat. 87 kg. Андрей Атанасов "ЦСКА", София cat. 87 kg. Ивайло Иванов "НСА-Васил Левски", София cat. 87 kg. Иван Манов "НСА-Васил Левски", София cat. 97 kg. Йоан Димитров "Ботев-93", Враца cat. 97 kg. Кирил Милов "ЦСКА", София cat. 97 kg. Калоян Иванов "Левски", София cat. 97 kg. Димо Димов "ЦСКА", София cat. 97 kg. Димитър Атанасов "Бургас", Бургас cat. 97 kg. Андраник Нерсисян "Бургас", Бургас cat. 130 kg. Алан Дзабиев "ЦСКА", София cat. 130 kg. Антонио Тахов "ЦСКА", София cat. 130 kg. Игнат Миленов "НСА-Васил Левски", ЖЕНИ cat. 50 kg. Азра Мустафова "Юнак-Локомотив", Русе cat. 55 kg. Никол Александрова "Левски", София cat. 55 kg. Ирена Бинкова "Юнак-Локомотив", Русе cat. 59 kg. Сезен Белберова "Юнак-Локомотив", Русе cat. 59 kg. Фатме Шабан "Лютфи Ахмедов", Разград cat. 62 kg. Десислава Иванова "Лютфи Ахмедов", Разград cat. 65 kg. Биляна Дудова "Юнак-Локомотив", Русе cat. 62 kg. Емел Мустафова "Мадарски конник", Шумен cat. 68 kg. Даниела Бръснарова "Камен Лозанов", Плевен cat. 68 kg. Илинка Стефанова "Рилски спортист", Самоков cat. 76 kg. Александра Стоянова "Бургас", Бургас cat. 76 kg. Ванеса Георгиева "НСА-Васил Левски", София

Новини

￼ Олимпийският шампион Семен Новиков ще стартира на "Никола Петров", Милов се връща на тепиха...

Вт, 21.01.2025

￼ Анатолий Гуйдя и Илия Василев са рожденици днес

Вт, 21.01.2025

￼ Михаил Ганев стана баща на дъщеричка

Пон, 20.01.2025

￼ Едмонд Назарян празнува рожден ден днес

Нед, 19.01.2025

￼ Евелина Николова празнува рожден ден днес

Съб, 18.01.2025

￼ 180 състезатели от 12 страни заявени за "Дан Колов - Никола Петров"...

Пет, 17.01.2025

￼ Интервю на Сослан Фарниев по повод ситуацията във Враца...

Чет, 16.01.2025

￼ Поклонението пред Камен Пенев ще бъде във вторник

Нед, 12.01.2025

КАРТОТЕКА НА СЪСТЕЗАТЕЛИТЕ

България в UWW

Галерия

￼

￼

￼

Намерете ни във:

￼ ￼ ￼