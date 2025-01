Бриньоне тотално прегази конкуренцията и триумфира в Кортина

Federica Brignone rules the Super G in Cortina d’Ampezzo🇮🇹! 💥 11th Super G win, 31st World Cup victory!

She’s unstoppable! 🚀



🥈 2nd place for Lara Gut-Behrami 🇨🇭

🥉 3rd place for Corinne Suter 🇨🇭