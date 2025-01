Одермат спечели спускането за Световната купа във Венген

The three fastest men today in Wengen! 🏆⛷️



🥇 Marco Odermatt🇨🇭

🥈 Franjo Von Allmen🇨🇭

🥉 Miha Hrobat 🇸🇮#fisalpine #wintersport #worldcupwengen



📸 Agence Zoom pic.twitter.com/wjMaTPXBL2