Национална баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:
Детройт - Юта - 119:126
Орландо - Оклахома Сити - 99:105
Вашингтон - Шарлът - 123:114
Бостън - Чикаго - 108:117
Торонто - Бруклин - 94:101
Хюстън - Ню Орлиънс - 133:113
Мемфис - Голдън Стейт - 144:93
Сан Антонио - Атланта - 133:126 след продължение
Далас - Лос Анджелис Клипърс - 95:118
Финикс - Индиана - 111:120
Минесота - Ню Йорк Никс - 107:133
Портланд - Денвър - 126:124
Сакраменто - Лос Анджелис Лейкърс - 100:113
Резултати от НБА
Национална баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон: