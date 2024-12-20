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Резултати от НБА

  • 20 дек 2024 | 08:39
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Резултати от НБА

Национална баскетболна асоциация на САЩ и Канада (НБА), мачове от редовния сезон:
Детройт - Юта - 119:126
Орландо - Оклахома Сити - 99:105
Вашингтон - Шарлът - 123:114
Бостън - Чикаго - 108:117
Торонто - Бруклин - 94:101
Хюстън - Ню Орлиънс - 133:113
Мемфис - Голдън Стейт - 144:93
Сан Антонио - Атланта - 133:126 след продължение
Далас - Лос Анджелис Клипърс - 95:118
Финикс - Индиана - 111:120
Минесота - Ню Йорк Никс - 107:133
Портланд - Денвър - 126:124
Сакраменто - Лос Анджелис Лейкърс - 100:113

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