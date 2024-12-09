Оспорвана битка при реализаторите на Северозапад (всички голмайстори – есен 2024)

Един от най-резултатния футболисти през последните години в Северозападната Трета лига – Любомир Генчев, е начело при голмайсторите и след есенния полусезон на настоящото първенство. Този път обаче не е сам на върха – поделя си лидерската позиция със Стилян Спасов от едноименния тим на Севлиево. Двамата вкараха по осем гола. С попадение по-малко имат Стивиян Макавеев, Християн Кожухаров, Радослав Захариев. В оспорваната битка през пролетта ще участват още Васил Калоянов и Сергей Георгиев.

Северозападна Трета лига – голмайстори – есен 2024

8 – Стилян Спасов – Севлиево, Любомир Генчев – Янтра (Полски Тръмбеш);

7 – Стивиян Макавеев – Севлиево, Християн Кожухаров – Янтра (Полски Тръмбеш), Радослав Захариев – Бдин (Видин);

6 – Васил Калоянов – Локомотив (Мездра);

5 – Сергей Георгиев – Локомотив (Мездра);

4 – Добрин Петров, Георги Недков – Севлиево, Кристиян Григоров – Вихър (Славяново), Тодор Бакърджиев – Павликени, Мартин Николов – Бдин (Видин), Стефан Христов – Левски 2007 (Левски), Дейвид Василев, Йоан Маринов – Етър II (Велико Търново), Галин Стоянов – Локомотив (Дряново), Мартин Трифонов – Ювентус (Малчика);

3 – Митко Русанов – Вихър (Славяново), Стефан Гинчев – Павликени, Момчил Кузманов – Янтра (Полски Тръмбеш), Кристиян Коцов – Бдин (Видин), Кристиян Бориславов Иванов, Благовест Ленков, Димитър Николов – Академик (Свищов), Ивайло Бояджиев – Локомотив (Мездра), Ивайло Емилов Иванов, Асен Медведев – Левски 2007 (Левски), Калоян Тодоров, Алекс Чакъров – Партизан (Червен бряг), Мартин Милков, Валентин Антонов – Ювентус (Малчика), Денис Димитров, Ивайло Емилиянов Тодоров – Ком (Берковица);

2 – Димитър Байдаков, Иван Пенев, Николай Георгиев – Севлиево, Георги Христов, Ивайло Тихомиров Тодоров – Павликени, Марио Балъков, Калоян Илиев – Янтра (Полски Тръмбеш), Александър Соколов – Бдин (Видин), Кристо Яначков – Академик (Свищов), Ваньо Иванов, Ивайло Дудушки – Локомотив (Мездра), Венцислав Миленов, Лъчезар Ковачев – Левски 2007 (Левски), Красимир Георгиев – Партизан (Червен бряг), Никифор Гълъбов – Етър II (Велико Търново), Диян Ничев – Ювентус (Малчика);

1 – Кристиян Кънчев, Иван-Йоанис Атанатос – Севлиево, Александър Скорчев, Жулиен Бенков, Тони Паликрушев, Илиян Георгиев, Илиян Джаров – Вихър (Славяново), Ростислав Данчев, Йордан Йорданов, Христо Марков, Тодор Чирпанов, Ивелин Иванов, Александър Иванов, Цветомир Траянов, Ивайло Велчев, Мартин Ботев – Павликени, Ивайло Красимиров Иванов, Патрик Колчов, Янек Кирилов – Бдин (Видин), Петър Петров, Кристиян Албертов Иванов, Иван Ганев, Ангел Ангелов – Академик (Свищов), Кристиян Атанасов, Михаил Бешев – Локомотив (Мездра), Иван Минчев, Любомир Борисов – Левски 2007 (Левски), Христо Димов, Робърт Печовски – Партизан (Червен бряг), Калоян Ненчев, Димитър Колев, Стефан Йорданов – Етър II (Велико Търново), Христо Цонев, Траян Димитров, Стивън Манолов, Иван Велев – Локомотив (Дряново), Марио Наков, Крис Димитров, Ангел Боев – Ювентус (Малчика), Ивайло Тошев, Александър Найденов, Пламен Ненов, Цветан Генов – Ком (Берковица).

Северозападна Трета лига – автоголове – есен 2024

1 – Атанас Петров – Левски 2007 (срещу Севлиево)

1 – Валентин Антонов – Ювентус Малчика (срещу Ком Берковица)

1 – Стефан Йорданов – Етър II Велико Търново (срещу Локомотив Дряново)

1 – Никола Василев – Локомотив Дряново (срещу Ювентус Малчика)

1 – Ивайло Григоров Иванов – Локомотив Дряново (срещу Вихър Славяново)

1 – ? – Локомотив Дряново (срещу Бдин Видин)