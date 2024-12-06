Денис Карягин и Фенербахче с втора победа в Шампионска лига

Националът Денис Карягин и вицешампионът на Турция Фенербахче (Истанбул) записаха втора победа в Шампионската лига. Воденият от Слободан Ковач тим надделя като гост над първенеца на Гърция Олимпиакос (Пирея) с 3:2 (16:25, 25:14, 25:19, 35:37, 15:8) в среща от Група В, която се игра в зала “Мелина Меркури” пред 1800 зрители

Денис Карягин бе на терена в първата част, а след това се появяваше периодично на терена в четвъртия и петия гейм. За времето си на игралното поле националът реализира 5 точки (100% ефективност в атака, 25% перфектно посрещане - +3).

Дражен Лубурич бе над всички с 33 точки (4 аса, 57% ефективност в атака - +24).

С 14 точки се отчете Ахмет Балтаджъ (5 блока, 75% ефективност в атака - +10).

За Олимпиакос Александър Атанасийевич реализира 19 точки (1 ас, 1 блок, 50% ефективност в атака - +13), с 14 точки се разписа Джон Гордън Перин (1 блок, 62% ефективност в атака, 33% перфектно и 43% позитивно посрещане - +12).

Фенербахче е втори във временното класиране с 5 точки (2 победи, 1 загуба), "червено-белите" са трети в класирането също с 5 точки (1 победа, 2 загуби).

В следващия кръг Фенербахче гостува на Минт Веро Волей Монца, на 17 декември (вторник) в 21:00 ч.

ОЛИМПИАКОС, ПИРЕЯ (ГЪРЦИЯ) - ФЕНЕРБАХЧЕ МЕДИКАНА, ИСТАНБУЛ (ТУРЦИЯ) 2:3 (25:16, 14:25, 19:25, 37:35, 8:15)

ОЛИМПИАКОС: Драган Травица 2, Александър Атанасийевич 19, Джон Гордън Перин 14, Рафаил Кументакис 13, Немяня Масулович 5, Ален Пайенк 9 - Димитриос Циаврис-либеро (Анестис Далакурас, Димитриос Константинидис-либеро, Матео Хасбала, Василеиос Костопулос, митар Джурич)

Старши треньор: АНДРЕА ГАРДИНИ

ФЕНЕРБАХЧЕ: Фабиан Джизга 3, Дражен Лубурич 33, ДЕНИС КАРЯГИН 5, Ийт Гюлмезоолу 12, Чаатай Дюрмаз 9, Ахмет Балтаджъ 14 - Бурак Гюнгьор-либеро (Мейсам Салехи 13)

Старши треньор: СЛОБАДАН КОВАЧ.

СНИМКИ: cev.eu