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  3. Тренчев и Гинчев ще ръководят домакинските мачове на ЦСКА - София и Левски през седмицата

Тренчев и Гинчев ще ръководят домакинските мачове на ЦСКА - София и Левски през седмицата

  • 2 дек 2024 | 11:48
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Тренчев и Гинчев ще ръководят домакинските мачове на ЦСКА - София и Левски през седмицата

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 18-ия кръг на efbet Лига, който ще се изиграе във вторник, сряда и четвъртък тази седмица.

Срещи от 18 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025  

3 декември 2024 г., вторник, 12:30 ч.

ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф  

ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев   СН: Антон Симеонов Генов    

3 декември 2024 г., вторник, 15:00 ч.

ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929  

ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Петър Георгиев Кузев   СН: Николай Тодоров Петров    

3 декември 2024 г., вторник, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918  

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров   СН: Николай Йорданов Колев    

4 декември 2024 г., сряда, 12:30 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Враца  

ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев   СН: Цветан Кръстев Кръстев    

4 декември 2024 г., сряда, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945  

ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Илков Илков 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Венциславов Андреев   СН: Кольо Димитров Данев    

4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926  

ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов   СН: Иван Захариев Вълчев    

5 декември 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918  

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев   СН: Костадин Ангелов Гергинов    

5 декември 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Крумовград  

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров   СН: Георги Крумов Виделов  

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