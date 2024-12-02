Тренчев и Гинчев ще ръководят домакинските мачове на ЦСКА - София и Левски през седмицата

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 18-ия кръг на efbet Лига, който ще се изиграе във вторник, сряда и четвъртък тази седмица.
Срещи от 18 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
3 декември 2024 г., вторник, 12:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф
ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов
ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Антон Симеонов Генов
3 декември 2024 г., вторник, 15:00 ч.
ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929
ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Мартин Иванов Марков
ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Петър Георгиев Кузев СН: Николай Тодоров Петров
3 декември 2024 г., вторник, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918
ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров СН: Николай Йорданов Колев
4 декември 2024 г., сряда, 12:30 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Враца
ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев СН: Цветан Кръстев Кръстев
4 декември 2024 г., сряда, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Илков Илков 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров
ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Венциславов Андреев СН: Кольо Димитров Данев
4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски
ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов СН: Иван Захариев Вълчев
5 декември 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков
ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев СН: Костадин Ангелов Гергинов
5 декември 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Крумовград
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Кристиян Николов Колев
ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров СН: Георги Крумов Виделов
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