Тренчев и Гинчев ще ръководят домакинските мачове на ЦСКА - София и Левски през седмицата

Съдийската комисия към БФС обяви нарядите за 18-ия кръг на efbet Лига, който ще се изиграе във вторник, сряда и четвъртък тази седмица.

Срещи от 18 кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025



3 декември 2024 г., вторник, 12:30 ч.



ФК ЦСКА 1948 - ПФК Септември Сф



ГС: Михаел Петков Павлов АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Димо Дамянов Вълчев 4-ТИ: Стоян Панталеев Арсов

ВАР: Мартин Живков Великов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев СН: Антон Симеонов Генов



3 декември 2024 г., вторник, 15:00 ч.



ПФК Черно море - ФК Локомотив 1929



ГС: Васил Петров Минев АС1: Георги Йорданов Дойнов АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Мартин Иванов Марков

ВАР: Георги Димитров Давидов АВАР: Петър Георгиев Кузев СН: Николай Тодоров Петров



3 декември 2024 г., вторник, 17:30 ч.



ПФК ЦСКА - София ЕАД - Спартак 1918



ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Мартин Руменов Ангелов 4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Любослав Бисеров Любомиров СН: Николай Йорданов Колев

4 декември 2024 г., сряда, 12:30 ч.



ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Ботев Враца



ГС: Денислав Йорданов Сталев АС1: Диян Христов Вълков АС2: Светослав Колев Енчев 4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красен Иванов Георгиев СН: Цветан Кръстев Кръстев



4 декември 2024 г., сряда, 15:00 ч.



ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945



ГС: Валентин Станчев Железов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Станимир Илков Илков 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров

ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Иво Венциславов Андреев СН: Кольо Димитров Данев



4 декември 2024 г., сряда, 17:30 ч.



ПФК Левски - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926



ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски

ВАР: Димитър Димитров Димитров АВАР: Стоян Панталеев Арсов СН: Иван Захариев Вълчев

5 декември 2024 г., четвъртък, 15:00 ч.



ПФК Славия 1913 - ФК Хебър 1918



ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Красимир Владимиров Миланов 4-ТИ: Ивайло Красимиров Ненков

ВАР: Никола Антонов Попов АВАР: Васил Петров Минев СН: Костадин Ангелов Гергинов



5 декември 2024 г., четвъртък, 17:30 ч.



ПФК Ботев АД - ФК Крумовград



ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов 4-ТИ: Кристиян Николов Колев

ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Димитър Димитров Димитров СН: Георги Крумов Виделов

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