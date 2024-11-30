Нефтохимик с чист успех срещу Берое в Бургас

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) записа седма победа в efbet Супер Волей, след като се наложи у дома над Берое 2016 (Стара Загора) с 3:0 (25:22, 26:24, 25:21), която се игра в зала “Бойчо Брънзов” пред 400 зрители.

Розалин Пенчев стана най-резултатен за Нефтохимик с 15 точки (2 аса, 2 блока, 61% ефективност в атака, 25% перфектно и 35% позитивно посрещане - +7).

Капитанът Аксел Трухчев добави 12 точки (57% ефективност в атака, 40% перфектно и 67% позитивно посрещане - +4) и бе избран за MVP.

Полският диагонал Рафал Фарина записа 10 точки (2 аса, 67% ефективност в атака - +7) в първите две части.

Велизар Чернокожев стана най-резултатен в мача с 16 точки (1 ас, 2 блока, 57% ефективност в атака - +13) за Берое.

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) 3:0 (25:22, 26:24, 25:21)

НЕФТОХИМИК: Добромир Димитров 2, Рафал Фарина 10, Аксел Трухчев 12, Розалин Пенчев 15, Шимон Крайчович, Красимир Георгиев 5 - Владислав Иванов-либеро (Венцислав Рагин 1, Стилиян Асенов, Стоян Димитров 7)

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

БЕРОЕ: Любослав Телкийски 1, Велизар Чернокожев 16, Руси Желев 7, Жасмин Величков 5, Бранислав Ханушек 7, Мехди Бентахер 4 - Петър Каракашев-либеро (Иван Латунов 1, Джеси Деланси 1, Огнан Христов 1, Спас Байрев, Войтех Вашичек)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

Съдии: Ивайло Иванов, Любомир Петров

Бургас, зала „Бойчо Брънзов“



570 зрители.