Пламен Константинов и Локомотив поведоха, но изпуснаха да победят Зенит (Казан)

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, поведоха с 1:0 гейма, но допуснаха пълен обрат у дома срещу шампиона Зенит (Казан) с 1:3 (25:20, 12:25, 25:27, 18:25) в мача от 14-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Дербито бе между първия и втори отбор във временното класиране.

Възпитаниците на Пламен Константинов имаха своите шансове за успех, но в крайна сметка допуснаха втора загуба в шампионата.

Диагоналът Раджабдибир Шахбанмирзаев заби 20 точки (2 аса, 2 блока, 48% ефективност в атака - +10) за Локомотив.

Дмитрий Волков стана най-резултатен за Зенит със 17 точки (2 аса, 4 блока, 58% ефективност в атака, 22% перфектно и 33% позитивно посрещане - +10).

Михаил Лабинский добави 16 точки (3 аса, 2 блока, 38% ефективност в атака, 14% перфектно и 21% позитивно посрещане - +2).

Максим Михайлов се отчете с 13 точки (4 блока, 43% ефективност в атака - +5).

Така Зенит остана лидер във временното класиране с актив от 35 точки (12 победи, 1 загуба).

Локомотив отстъпи на трета позиция с актив от 31 точки (11 победи, 2 загуби).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 1:3 (25:20, 12:25, 25:27, 18:25)

ЛОКОМОТИВ: Игор Кобзар 3, Раджабдибир Шахбанмирзаев 20, Йоанди Леал 5, Марко Ивович 5, Илияс Куркаев 7, Дмитрий Лизик 5 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Вадим Ожиганов, Юрий Бражнюк, Омар Курбанов 6, Александър Костадинов 1, Иля Казаченков 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 1, Максим Михайлов 13, Дмитрий Волков 17, Михаил Лабинский 16, Алексей Кононов 6, Роман Романовский - Иля Фьодоров-либеро (Валентин Кротков-либеро, Артьом Волвич 6, Евгений Рукавишников, Крили Клец 1)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.