Популярни
»

Гледай на живо

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Пламен Константинов и Локомотив поведоха, но изпуснаха да победят Зенит (Казан)

Пламен Константинов и Локомотив поведоха, но изпуснаха да победят Зенит (Казан)

  • 27 ное 2024 | 22:35
  • 150
  • 0
Пламен Константинов и Локомотив поведоха, но изпуснаха да победят Зенит (Казан)

Отборът на Локомотив (Новосибирск), който е воден от Пламен Константинов, поведоха с 1:0 гейма, но допуснаха пълен обрат у дома срещу шампиона Зенит (Казан) с 1:3 (25:20, 12:25, 25:27, 18:25) в мача от 14-ия кръг в Суперлигата на Русия.

Дербито бе между първия и втори отбор във временното класиране.

Възпитаниците на Пламен Константинов имаха своите шансове за успех, но в крайна сметка допуснаха втора загуба в шампионата.

Диагоналът Раджабдибир Шахбанмирзаев заби 20 точки (2 аса, 2 блока, 48% ефективност в атака - +10) за Локомотив.

Дмитрий Волков стана най-резултатен за Зенит със 17 точки (2 аса, 4 блока, 58% ефективност в атака, 22% перфектно и 33% позитивно посрещане - +10).

Михаил Лабинский добави 16 точки (3 аса, 2 блока, 38% ефективност в атака, 14% перфектно и 21% позитивно посрещане - +2).

Максим Михайлов се отчете с 13 точки (4 блока, 43% ефективност в атака - +5).

Така Зенит остана лидер във временното класиране с актив от 35 точки (12 победи, 1 загуба).

Локомотив отстъпи на трета позиция с актив от 31 точки (11 победи, 2 загуби).

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) - ЗЕНИТ (КАЗАН) 1:3 (25:20, 12:25, 25:27, 18:25)

ЛОКОМОТИВ: Игор Кобзар 3, Раджабдибир Шахбанмирзаев 20, Йоанди Леал 5, Марко Ивович 5, Илияс Куркаев 7, Дмитрий Лизик 5 - Сергей Мелкозьоров-либеро (Вадим Ожиганов, Юрий Бражнюк, Омар Курбанов 6, Александър Костадинов 1, Иля Казаченков 2)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

ЗЕНИТ: Мика Кристенсън 1, Максим Михайлов 13, Дмитрий Волков 17, Михаил Лабинский 16, Алексей Кононов 6, Роман Романовский - Иля Фьодоров-либеро (Валентин Кротков-либеро, Артьом Волвич 6, Евгений Рукавишников, Крили Клец 1)

Старши треньор: АЛЕКСЕЙ ВЕРБОВ.

Следвай ни:

Още от Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Готови сме за двубоя срещу Младост

Ахметджан Ершимшек: Готови сме за двубоя срещу Младост

  • 27 ное 2024 | 17:01
  • 1500
  • 1
Марица с първа тренировка в Загреб за двубоя си срещу Младост в Шампионска лига

Марица с първа тренировка в Загреб за двубоя си срещу Младост в Шампионска лига

  • 27 ное 2024 | 16:47
  • 873
  • 1
България стартира срещу Германия на Мондиал 2025

България стартира срещу Германия на Мондиал 2025

  • 27 ное 2024 | 15:29
  • 10543
  • 2
Левски приема Рома в София

Левски приема Рома в София

  • 27 ное 2024 | 15:06
  • 3504
  • 2
Виктор Бодуров: Отборът ни е с голям потенциал, с две класи е над този от миналата година

Виктор Бодуров: Отборът ни е с голям потенциал, с две класи е над този от миналата година

  • 27 ное 2024 | 09:25
  • 1928
  • 1
Иван Станев: Щом побеждаваме, значи се справяме

Иван Станев: Щом побеждаваме, значи се справяме

  • 27 ное 2024 | 08:50
  • 1310
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!

Гледайте на живо всички мачове и голове в Шампионската лига тук!

  • 27 ное 2024 | 08:00
  • 211122
  • 0
Ливърпул 0:0 Реал Мадрид, положенията са изцяло пред вратата на Куртоа

Ливърпул 0:0 Реал Мадрид, положенията са изцяло пред вратата на Куртоа

  • 27 ное 2024 | 22:00
  • 7818
  • 10
Лудогорец с пресконференция на пет езика - Йовичевич: Мотивирани сме, имаме план и мечтаем

Лудогорец с пресконференция на пет езика - Йовичевич: Мотивирани сме, имаме план и мечтаем

  • 27 ное 2024 | 19:26
  • 10061
  • 10
На полувремето: Астън Вила 0:0 Ювентус

На полувремето: Астън Вила 0:0 Ювентус

  • 27 ное 2024 | 21:30
  • 2378
  • 0
Стоян Копривленски пред Sportal.bg: Ако победя в следващата ми битка, ще получа мач за титлата на К-1

Стоян Копривленски пред Sportal.bg: Ако победя в следващата ми битка, ще получа мач за титлата на К-1

  • 27 ное 2024 | 17:09
  • 14615
  • 3
Двата ЦСКА направиха първа крачка към стопяване на ледовете

Двата ЦСКА направиха първа крачка към стопяване на ледовете

  • 27 ное 2024 | 14:12
  • 52090
  • 74