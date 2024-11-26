Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 17 години

Много голове и интересни двубои белязаха 14-ия кръг на Елитната група до 17 години. Септември победи Пловдив 2015, Берое изненада Левски в Стара Загора, а Лудогорец и ЦСКА-София не се победиха.
Ето всички резултати:
Черно море - ЦСКА 1948 1:2
0:1 Иван Дейков (8')
0:2 Иван Дейков (17')
1:2 Емануил Няголов (23') д
Берое - Левски 3:1
0:1 Кристиян Вутов (7')
1:1 Георги Динев (15')
2:1 Николай Николаев (61')
3:1 Илия- Рафаел Ортис (87')
Етър - Национал 1:3
1:0 Борислав Пчеларов (3')
1:1 Кристиян Горянов (12')
1:2 Кристиян Горянов (64')
1:3 Кристиян Горянов (83')
Славия - Ботев (Пловдив) 2:1
1:0 Ивайло Димитров (15'
1:1 Мартин Георгиев (73')
2:1 Константин Панов (83')
Септември - Пловдив 2015 2:0
1:0 Васил Василев (4')
2:0 Васил Василев (36')
Хебър - Локомотив (Пловдив) 1:2
1:0 Атанас Георгиев (7')
1:1 Найден Найденов (8')
1:2 Тодор Гергишаров (90'+3)
Фратрия - Пирин 4:1
1:0 Стефан Стефанов (26')
2:0 Стефан Стефанов (51')
2:1 Георги Диманчев (77')
3:1 Стефан Стефанов (78')
4:1 Георги Димитров (83')
Лудогорец - ЦСКА-София 0:0
Carlsberg "Домът на Феновете" е новата секция на Sportal.bg за игри. С регистрацията си Вие ще можете да персонализирате Вашето съдържание и да участвате в нашите игри за страхотни награди.