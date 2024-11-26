Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Елитната група до 17 години

Много голове и интересни двубои белязаха 14-ия кръг на Елитната група до 17 години. Септември победи Пловдив 2015, Берое изненада Левски в Стара Загора, а Лудогорец и ЦСКА-София не се победиха.

Ето всички резултати:

Черно море - ЦСКА 1948 1:2

0:1 Иван Дейков (8')

0:2 Иван Дейков (17')

1:2 Емануил Няголов (23') д

Берое - Левски 3:1

0:1 Кристиян Вутов (7')

1:1 Георги Динев (15')

2:1 Николай Николаев (61')

3:1 Илия- Рафаел Ортис (87')

Етър - Национал 1:3

1:0 Борислав Пчеларов (3')

1:1 Кристиян Горянов (12')

1:2 Кристиян Горянов (64')

1:3 Кристиян Горянов (83')

Славия - Ботев (Пловдив) 2:1

1:0 Ивайло Димитров (15'

1:1 Мартин Георгиев (73')

2:1 Константин Панов (83')

Септември - Пловдив 2015 2:0

1:0 Васил Василев (4')

2:0 Васил Василев (36')

Хебър - Локомотив (Пловдив) 1:2

1:0 Атанас Георгиев (7')

1:1 Найден Найденов (8')

1:2 Тодор Гергишаров (90'+3)

Фратрия - Пирин 4:1

1:0 Стефан Стефанов (26')

2:0 Стефан Стефанов (51')

2:1 Георги Диманчев (77')

3:1 Стефан Стефанов (78')

4:1 Георги Димитров (83')

Лудогорец - ЦСКА-София 0:0

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