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Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 16 години

  • 26 ное 2024 | 12:56
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Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец разби Левски на Герена в дербито на 15-ия кръг в Елитната група до 16 години. В друг от интересните двубои Славия и Септември не успяха да се победят, докато Локомотив (Пловдив) спечели домакинството си на Арда.

Ето всички резултати:

Етър - Национал 0:5
0:1 Калоян Симеонов (13')
0:2 Константин Михайлов (27')
0:3 Калоян Симеонов (48')
0:4 Калоян Симеонов (61')
0:5 Божидар Петров (88')

Локомотив (Пловдив) - Арда 2:0
1:0 Методи Клисуранов (7')
2:0 Иван Кънчев (81')

Дунав - Спартак (Плевен) 2:1
0:1 Валентино Георгиев (25')
1:1 Йоан Нофал (33')
2:1 Йоан Нофал (35')

Хебър - Пирин 0:1
0:1 Кирил Пецев (8')

Звезденбург - Ботев (Пловдив) 0:4
0:1 Петър Байраков (22')
0:2 Емилиян Енчев (50')
0:3 Атанас Кирев (64')
0:4 Иван Филипов (68')

Славия - Септември 0:0

Левски - Лудогорец 1:5
1:0 Йоан Андреев (23')
1:1 Николай Попов (30')
1:2 Васил Иванов (34)
1:3 Тимур Мустафа (77')
1:4 Николай Попов (85')
1:5 Веселин Атанасов (87')

Пловдив 2015 - ЦСКА-София 1:2
0:1 Любомир Праматаров (12')
1:1 Кристиян Борисов (23')
1:2 Владислав Величков (80')

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