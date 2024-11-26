Резултати, голмайстори и класиране след 15-ия кръг на Елитната група до 16 години

Лудогорец разби Левски на Герена в дербито на 15-ия кръг в Елитната група до 16 години. В друг от интересните двубои Славия и Септември не успяха да се победят, докато Локомотив (Пловдив) спечели домакинството си на Арда.

Ето всички резултати:

Етър - Национал 0:5

0:1 Калоян Симеонов (13')

0:2 Константин Михайлов (27')

0:3 Калоян Симеонов (48')

0:4 Калоян Симеонов (61')

0:5 Божидар Петров (88')

Локомотив (Пловдив) - Арда 2:0

1:0 Методи Клисуранов (7')

2:0 Иван Кънчев (81')

Дунав - Спартак (Плевен) 2:1

0:1 Валентино Георгиев (25')

1:1 Йоан Нофал (33')

2:1 Йоан Нофал (35')

Хебър - Пирин 0:1

0:1 Кирил Пецев (8')

Звезденбург - Ботев (Пловдив) 0:4

0:1 Петър Байраков (22')

0:2 Емилиян Енчев (50')

0:3 Атанас Кирев (64')

0:4 Иван Филипов (68')

Славия - Септември 0:0

Левски - Лудогорец 1:5

1:0 Йоан Андреев (23')

1:1 Николай Попов (30')

1:2 Васил Иванов (34)

1:3 Тимур Мустафа (77')

1:4 Николай Попов (85')

1:5 Веселин Атанасов (87')

Пловдив 2015 - ЦСКА-София 1:2

0:1 Любомир Праматаров (12')

1:1 Кристиян Борисов (23')

1:2 Владислав Величков (80')

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