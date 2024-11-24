Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Североизток

Днес приключи 14-ият кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Септември (Тервел) загуби като гост на Черноморец (Балчик), но все още води убедително на първото място. Втори е Черноломец (Попово), който също отстъпи в този кръг.

Ето всички резултати и голмайстори от кръга:

23 ноември 2024 г., събота, 14:00 ч:

Рилци (Добрич) - Спартак II (Варна) 2:2

1:0-Даниел Недков (48)

2:0-Даниел Недков (61)

2:1-Мартин Янакиев (70)

2:2-Младен Димитров (84 автогол)

Черноморец (Балчик) - Септември (Тервел) 2:1

0:1-Генади Луго (36)

1:1-Алекс Наков (65)

2:1-Никола Владев (75)

Аксаково (Аксаково) - Кубрат (Кубрат) 6:1

1:0-Любомир Михалев (10)

2:0-Слави Сталев (18)

3:0-Светослав Николов (30)

4:0-Румен Николов (41)

5:0-Румен Николов (55)

5:1-Иван Димитров (70)

6:1-Десислав Дяков (75 дузпа)

Бенковски (Исперих) - Лудогорец III (Разград) 1:2

0:1-Петър Люцканов (18)

1:1-Марин Петков (30)

1:2-Филип Гигов (68)

Устрем (Дончево) - Ботев (Нови пазар) 3:1

1:0-Георги Георгиев (3)

1:1-Александър Трендафилов (50)

2:1-Калоян Кръстев (66)

3:1-Калоян Кръстев (88)

24 ноември 2024 г., неделя, 11:00 ч:

Светкавица (Търговище) - Черно море II (Варна) 0:1

0:1-Пламен Аршев (75)

24 ноември 2024 г., неделя, 13:30 ч:

Черноломец (Попово) – Доростол (Силистра) 1:2

0:1-Костадин Иванов (25)

0:2-Николай Николаев (38)

1:2-Тихомир Кънев (49 дузпа)

24 ноември 2024 г., неделя, 14:00 ч:

Волов-Шумен 2007 (Шумен) - Фратрия II (Варна) 2:0

1:0-Иван Цонев (25)

2:0-Денис Кадир (66)

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