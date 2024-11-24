Резултати, голмайстори и класиране след 14-ия кръг на Североизток

Днес приключи 14-ият кръг на Североизточната Трета лига. Лидерът Септември (Тервел) загуби като гост на Черноморец (Балчик), но все още води убедително на първото място. Втори е Черноломец (Попово), който също отстъпи в този кръг.
Ето всички резултати и голмайстори от кръга:
23 ноември 2024 г., събота, 14:00 ч:
Рилци (Добрич) - Спартак II (Варна) 2:2
1:0-Даниел Недков (48)
2:0-Даниел Недков (61)
2:1-Мартин Янакиев (70)
2:2-Младен Димитров (84 автогол)
Черноморец (Балчик) - Септември (Тервел) 2:1
0:1-Генади Луго (36)
1:1-Алекс Наков (65)
2:1-Никола Владев (75)
Аксаково (Аксаково) - Кубрат (Кубрат) 6:1
1:0-Любомир Михалев (10)
2:0-Слави Сталев (18)
3:0-Светослав Николов (30)
4:0-Румен Николов (41)
5:0-Румен Николов (55)
5:1-Иван Димитров (70)
6:1-Десислав Дяков (75 дузпа)
Бенковски (Исперих) - Лудогорец III (Разград) 1:2
0:1-Петър Люцканов (18)
1:1-Марин Петков (30)
1:2-Филип Гигов (68)
Устрем (Дончево) - Ботев (Нови пазар) 3:1
1:0-Георги Георгиев (3)
1:1-Александър Трендафилов (50)
2:1-Калоян Кръстев (66)
3:1-Калоян Кръстев (88)
24 ноември 2024 г., неделя, 11:00 ч:
Светкавица (Търговище) - Черно море II (Варна) 0:1
0:1-Пламен Аршев (75)
24 ноември 2024 г., неделя, 13:30 ч:
Черноломец (Попово) – Доростол (Силистра) 1:2
0:1-Костадин Иванов (25)
0:2-Николай Николаев (38)
1:2-Тихомир Кънев (49 дузпа)
24 ноември 2024 г., неделя, 14:00 ч:
Волов-Шумен 2007 (Шумен) - Фратрия II (Варна) 2:0
1:0-Иван Цонев (25)
2:0-Денис Кадир (66)
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