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Двама играчи на ЦСКА потеглят директно към Сан Марино

  • 10 ное 2026 | 19:30
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Двама играчи на ЦСКА потеглят директно към Сан Марино

Двамата от основните играчи на ЦСКА - Фьодор Лапоухов и Макс Ебонг, ще се присъединят към отбора на Беларус директно в Сан Марино за двубоя от Лига на нациите в четвъртък, съобщиха от щаба на беларуския тим.

Лапоухов и Ебонг играха при победата на ЦСКА с 3:0 в дербито срещу Левски и получиха разрешение да пропуснат началото на лагер сбора на беларусите. Двамата се намират в отлична форма и се очаква да бъдат титуляри за Беларус. Ебонг се отличи с попадение срещу "сините", а вратарят Лапоухов  запази мрежата си суха в дербито и получи похвали от треньора на вратарите на беларуския национален отбор Андрей Дрозд.

"Фьодор изглежда много добре в момента и напоследък се представя страхотно", каза Дрозд пред беларуските медии.

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