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Стилиян Петров: Днес скърбим. Утре сме длъжни да променим нещо

  • 10 ное 2026 | 22:14
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Стилиян Петров: Днес скърбим. Утре сме длъжни да променим нещо

Бившият капитан на националния отбор на България Стилиян Петров се обърна към сънародниците си в профила си във Фейсбук след трагедията на автомагистрала „Тракия". Легендата на Селтик и Астън Вила започна с думи към близките на загиналите, но премина и към остра критика към начина, по който се управлява страната.

Сърцето ми е с жертвите и пострадалите в тази ужасна трагедия и с всички семейства, които преживяват невъобразима загуба", написа Петров. Той добави, че не може да намери думи, които да излекуват болката от загубата на близък човек, и че мислите и молитвите му са с всички засегнати.

В следващата част от публикацията си бившият национал заяви, че скръбта му се засилва от дълбоко чувство на разочарование, когато погледне към страната. По думите му българите са станали свидетели на твърде много трагедии, които е можело да бъдат предотвратени.

Отиваме до урните, слушаме обещанията и се надяваме на промени, които най-накрая ще направят живота ни по-безопасен и сигурен, но отново и отново тези обещания остават неизпълнени", посочи Петров.

Той определи обикновените и трудолюбиви хора като тези, които винаги плащат цената за липсата на отговорност и за неспособността да се изпълнят основни задължения.

Заслужаваме нещо повече от празни думи. Заслужаваме управление, което цени човешкия живот повече от политическата целесъобразност, и инфраструктура, която защитава гражданите, вместо да ги излага на риск", категоричен бе бившият футболист.

Петров призова страната да спре да приема „този омагьосан кръг от неизпълнени обещания" и заяви, че са нужни реални и силни управляващи, които мислят за народа, както и осезаеми действия, гарантиращи, че безопасността и благополучието на българите ще се превърнат в абсолютен приоритет.

В заключение той изказа най-дълбоките си съболезнования на всички, които скърбят, и настоя за промяната, от която според него страната отчаяно се нуждае. Публикацията е придружена от снимка на мъглив магистрален участък с надпис „Днес скърбим. Утре сме длъжни да променим нещо".

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