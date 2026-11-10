Марек остана без треньор, ръководството го изпрати в ДЮШ

Анжело Кючуков вече не е старши треньор на Марек, обявиха дупничани. Специалистът ще остане на работа в клуба, но ще развива таланти в ДЮШ.

"Ръководството на клуба и председателят на УС Ивайло Паргов изразяват своята изключителна благодарност към Анжело Кючуков за всеотдайността, професионализма и свършената работа през периода, в който беше начело на представителния отбор.

Анжело Кючуков застана на кормилото на Марек през пролетния дял на Втора лига миналия сезон в изключително труден момент и по безапелационен начин успя да стабилизира отбора.

Кючуков остава част от семейството на Марек, като се завръща към работата си в детско-юношеската школа на клуба, където ще продължи да предава своя опит и знания на младите футболни таланти.

Днешната тренировка на тима бе водена от помощник треньора Светослав Георгиев.

В най-скоро време клубът ще оповести името на новия старши треньор.

Благодарим на Анжело – емблематичен човек, футболист и треньор! Истински марекчанин! Успех!", гласи информацията на клуба.

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