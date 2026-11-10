На по-малко от 8 километра разстояние: Септември гостува на сензацията Ветрен (Полена) в историческо дерби

Септември (Симитли) гостува на Ветрен (Полена) в историческо общинско дерби, което се явява финал на област Благоевград в турнира за Купата на Аматьорската лига.

Срещата е насрочена за утре, 11-ти ноември, от 14:30 часа и ще се изиграе на „Арена Полена“, където вече паднаха два скалпа на представители на Югозападната Трета лига.

Тимът шокира Беласица (Петрич) на 1/4-финалите, а след това се справи и с Пирин (Разлог), надделявайки с категоричното 3:0.

Септември обаче се завърна на победния път точно преди тази среща, побеждавайки съименниците си от София с 2:0 у дома в последния кръг в шампионата. Тимът достигна до този финал след категорична победа над Спортист (Падеш) с 4:0 като гост и домакински успех над ФК Банско след изпълнения на дузпи.

Село Полена се намира в община Симитли и е само на 7 километра от град Симитли и едва на 1.3 километра от село Крупник, където септемврийци домакинстват през настоящата кампания заради проблем с тревната настилка на „Арена Симитли“.

Разстоянието между „Арена Полена“ и „Арена Крупник“ е точно 2.6 километра.

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