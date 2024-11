Кой може да смени Колапинто в Лас Вегас?

No quiero ver a nadie bardeando a Franco, le devolvió la ilusión al pueblo argentino después de 23 años de no tener un piloto de nuestro país en la fórmula 1.



F3, F2 y F1 en 2 años teniendo solo 21, un tropezón no es caída.



A no bajarse del barco, siempre con Franco🙌 pic.twitter.com/EQvQWJgYtS