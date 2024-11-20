Ястрежебски Венгел не прости на Шомон във Франция

Първенецът на Полша Ястрешебски Венгел (Ястжембие-Здруй) записа втора поредна победа в Група Е на Шампионската лига.

Финалистите от последните две издания на Шампионската лига победиха като гост френския Шомон, който е водене от Сливнао Пранди, с 3:0 (25:23, 25:18, 25:20) пред 1871 зрители зала “Шомон”.

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Възпитаниците на Марсело Мендес водеха в резултата от през цялата среща и не дадоха шанс на домакините дори да вземат гейм.

Томаш Форнал реализира 14 точки (2 аса, 1 блок, 59% ефективност в атака - 13% перфектно и 47% позитивно посрещане - +12) и бе избран за MVP.

Лукаш Качмарек добави още 13 точки (1 ас, 1 блок, 69% ефективност в атака - +12).

Пиер Толедо стана най-резултатен в мача със 17 точки (1 ас, 64% ефективност в атака - +11).

ШОМОН (ФРАНЦИЯ) - ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ, ЯСТЖЕМБИЕ-ЗДРУЙ (ПОЛША) 0:3 (23:25, 18:25, 20:25)

ШОМОН: Джоузеф Уорсли 1, Пиер Толедо 17, Якоб Пастьор 4, Мати Ено 4, Шейн Холдей 7, Джоузеф Полак 3 - Себастиен Клостер-либеро (Нико Суихконен 5, Чейк Диоп, Натан Лиетцке)

Старши треньор: СИЛВАНО ПРАНДИ

ЯСТРЕЖЕБСКИ ВЕНГЕЛ: Бенжамен Тонюти, Лукаш Качмарек 13, Томаш Форнал 14, Тимоте Карле 9, Антон Браме 9, Норберт Хубер 7 - Якуб Попивчак-либеро (Аркадиуш Закиета 2, Якуб Юрчик, Хуан Инасо Финоли)

Старши треньор: МАРСЕЛО МЕНДЕС.