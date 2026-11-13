Германци “закопаха” България със скандална дузпа, ако дадат такава в efbet Лига, ще стане война (видео)

Слаби германски съдии отсъдиха скандална дузпа срещу България по време на днешното ни домакинство от Лига на нациите срещу Исландия, с която гостите откриха резултата чрез Гудьонсен в 17-ата минута.

Ако на възлов мач от родното първенство отсъдят такава, със сигурност ще се иска доживотно наказание за съответния рефер.

В ситуацията Йоан Стоянов игра с топката, а намиращият се пред него Йоскарсон се пльосна на тревата без да бъде докоснат от българския национал. Германският главен арбитър Флориан Бадщюбнер обаче шокира всички, посочвайки бялата точка.

Изненадващо към некадърността на германеца се присъединиха сънародниците му на ВАР - Сьорен Сторкс и Бенжамин Кортус. Двамата отказаха да отменят безумното решение на Бадщюбнер и Исландия вкара от бялата точка.

Това е първи мач за годината на този съдия що се касае до двубой между национални отбори.

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Снимки: Владимир Иванов