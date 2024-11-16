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  3. Легендарният Тайсън: Не мисля, че това е последната ми битка

Легендарният Тайсън: Не мисля, че това е последната ми битка

  • 16 ное 2024 | 10:59
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Бившият абсолютен световен шампион по бокс в тежка категория Майк Тайсън заяви, че не е изненадан от случилото се на ринга след загубата му от американския инфлуенсър Джейк Пол на боксова галавечер в Арлингтън (Тексас, САЩ).

Битката беше официална и продължи осем рунда по две минути, а 27-годишният Пол спечели с единодушно съдийско решение (80-72, 79-73, 79-73).

Железния Майк се бори докрай, но победата отиде при Джейк Пол
Железния Майк се бори докрай, но победата отиде при Джейк Пол

"Не се учудвам, че това се случи. Не съм се опитвал да доказвам нищо на никого, просто се радвам, че успях да се бия. Пол е добър боксьор. Това ли е краят на една кариера? Зависи от ситуацията. Не мисля, че това е последната ми битка", каза Тайсън след срещата.

58-годишният боксьор допусна седмо поражение в кариерата си, в която има още 50 победи (44 с нокаут).

"Преди всичко, респект към Майк. Той е легенда! Ако не беше той, нямаше да сме тук. Беше трудна битка. Опитвах ли се да го нокаутирам? Опитах се да го нараня, но се страхувах, че той също ще ме нарани", коментира Пол непосредствено след двубоя.

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