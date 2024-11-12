“Чалъндж къп”: Нефтохимик 0:0 Спор Тото (Анкара)! Следете мача ТУК!

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза днес в 19:00 часа в първата 1/16-финална среща в турнира “Чалъндж къп” срещу един от най-силните турски отбори – Спор Тото (Анкара), в „Арена Бургас“.

Нефтохимик се класира за 1/16-финалите, след като преди това отстрани гръцкия Кифисияс (Кифисия), с Георги Петров.

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Първа 1/16-финална среща в “Чалъндж къп”:

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - СПОР ТОТО, АНКАРА (ТУРЦИЯ) 0:0 (14:20)

НЕФТОХИМИК: Добромир Димитров, Рафал Фарина, Аксел Трухчев, Розалин Пенчев, Шимон Крайчович, Венцислав Рагин - Владислав Иванов-либеро

Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ

СПОР ТОТО: Улас Къяк, Томас Едгар, Салвадор Идалго, Гарет Муагутутиа, Мустафа Дженгис, Мустафа Коч - Юмит Демир-либеро

Старши треньор: НЕДИМ ЙОЗБЕЙ.

Бургас

“Арена Бургас”

Съдии: ФЕРНАНДО ГОНСАЛЕС (ИСПАНИЯ), ВЯЧЕСЛАВ ПРОЗОРОВ (МОЛДОВА).

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Снимки: Startphoto