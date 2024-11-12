Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. “Чалъндж къп”: Нефтохимик 0:0 Спор Тото (Анкара)! Следете мача ТУК!

“Чалъндж къп”: Нефтохимик 0:0 Спор Тото (Анкара)! Следете мача ТУК!

  • 12 ное 2024 | 19:11
  • 682
  • 0

Волейболистите на Нефтохимик 2010 (Бургас) излиза днес в 19:00 часа в първата 1/16-финална среща в турнира “Чалъндж къп” срещу един от най-силните турски отбори – Спор Тото (Анкара), в „Арена Бургас“.

Нефтохимик се класира за 1/16-финалите, след като преди това отстрани гръцкия Кифисияс (Кифисия), с Георги Петров.

Иван Станев: Важна седмица за нас, в която трябва да извлечем максимума
Иван Станев: Важна седмица за нас, в която трябва да извлечем максимума

Първа 1/16-финална среща в “Чалъндж къп”:

НЕФТОХИМИК 2010 (БУРГАС) - СПОР ТОТО, АНКАРА (ТУРЦИЯ) 0:0 (14:20)
НЕФТОХИМИК: Добромир Димитров, Рафал Фарина, Аксел Трухчев, Розалин Пенчев, Шимон Крайчович, Венцислав Рагин - Владислав Иванов-либеро
Старши треньор: ИВАН СТАНЕВ
СПОР ТОТО: Улас Къяк, Томас Едгар, Салвадор Идалго, Гарет Муагутутиа, Мустафа Дженгис, Мустафа Коч - Юмит Демир-либеро
Старши треньор: НЕДИМ ЙОЗБЕЙ.

Бургас

“Арена Бургас”

Съдии: ФЕРНАНДО ГОНСАЛЕС (ИСПАНИЯ), ВЯЧЕСЛАВ ПРОЗОРОВ (МОЛДОВА).

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Волейбол

Първо в Sportal.bg: Сериозни промени в щаба на националния отбор на България

Първо в Sportal.bg: Сериозни промени в щаба на националния отбор на България

  • 12 ное 2024 | 15:35
  • 7702
  • 0
Николай Желязков: Играем срещу фаворита

Николай Желязков: Играем срещу фаворита

  • 12 ное 2024 | 15:14
  • 931
  • 0
Световни звезди на волейбола гостуват днес в Пловдив за мач срещу Марица

Световни звезди на волейбола гостуват днес в Пловдив за мач срещу Марица

  • 12 ное 2024 | 10:47
  • 4368
  • 1
Първо в Sportal.bg: Дея излиза в Европа без много от звездите си и Франческо Кадеду

Първо в Sportal.bg: Дея излиза в Европа без много от звездите си и Франческо Кадеду

  • 12 ное 2024 | 10:37
  • 8195
  • 3
Президентът на НВЛ защити реферите и отправи критика към Георги Братоев

Президентът на НВЛ защити реферите и отправи критика към Георги Братоев

  • 11 ное 2024 | 19:05
  • 3676
  • 4
Марица преди мача с носителя на Шампионската лига: Ще се борим за всяка една точка

Марица преди мача с носителя на Шампионската лига: Ще се борим за всяка една точка

  • 11 ное 2024 | 17:07
  • 1750
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Директор в Порто: Емил Костадинов е голямо име в нашата история

Директор в Порто: Емил Костадинов е голямо име в нашата история

  • 12 ное 2024 | 18:15
  • 2203
  • 1
Илиев: Националният отбор е върхът на пирамидата, не е нормално треньорът да проверява по стаите

Илиев: Националният отбор е върхът на пирамидата, не е нормално треньорът да проверява по стаите

  • 12 ное 2024 | 15:50
  • 14889
  • 6
Шампионска лига: Марица 0:0 Конеляно! Следете мача ТУК!

Шампионска лига: Марица 0:0 Конеляно! Следете мача ТУК!

  • 12 ное 2024 | 19:00
  • 1528
  • 0
"Златна топка"х2: Стоичков изненада Оуен

"Златна топка"х2: Стоичков изненада Оуен

  • 12 ное 2024 | 16:16
  • 7969
  • 7
Анди Краев: Тежка година за мен, всички знаете какво стана

Анди Краев: Тежка година за мен, всички знаете какво стана

  • 12 ное 2024 | 16:00
  • 8394
  • 1
Дейвид Куут е признал за автентичността на скандалното видео, припомниха най-големите му грешки в ущърб на Ливърпул

Дейвид Куут е признал за автентичността на скандалното видео, припомниха най-големите му грешки в ущърб на Ливърпул

  • 12 ное 2024 | 11:48
  • 18863
  • 11