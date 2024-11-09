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Монтана даде само гейм на Хебър в Пазарджик

  • 9 ное 2024 | 21:21
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Монтана победи Хебър с 3:1 (25:21, 25:16, 27:29, 25:17) в Пазарджик.

Тимът на домакините игра смело и спечели третия много оспорван гейм с 29:27, но отстъпи пред по-опитния съперник.

Монтана се изкачи на шесто място в класирането, като изпревари Локомотив Авия Пловдив.

Националът Николай Колев изигра страхотен мач за Монтана и заби 20 точки (1 ас, 6 блока, 72% ефективност в атака - +13).

Руският диагонал Василий Молотков също заби 20 точки (3 аса, 5 блока, 71% ефективност в атака - +12).

Бруно Рубо (2 аса, 1 блок, 40% ефективност в атака - +4) и Калоян Вълчинов (2 аса, 1 блок, 40% ефективност в атака, 4% перфектно и 39% позитивно посрещане - +4) добавиха по 13 точки.

Панамският диагонал Уриел Батиста бе най-резултатен за Хебър с 16 точки (1 блок, 33% ефективност в атака - +5).

Симеон Топузлиев добави още 13 точки (1 блок, 32% ефективност в атака, 16% перфектно и 37% позитивно посрещане - - 2).

ХЕБЪР (ПАЗАРДЖИК) - МОНТАНА ВОЛЕЙ 1:3 (21:25, 16:25, 29:27, 17:25)

ХЕБЪР: Рангел Витеков 2, Уриел Батиста 16, Мартин Мечкаров 8, Симеон Топузлиев 13, Георги Паунов 7, Александър Кордев 2 - Слави Кофов-либеро (Христомир Генев, Иван Кисов-либеро, Трифон Лапков, Емил Кирчев 3)

Старши треньор: ВЕНЦИСЛАВ СИМЕОНОВ

МОНТАНА: Хироки Ито 1, Василий Молотков 20, Калоян Вълчинов 13, Калоян Балабанов 4, Николай Колев 20, Бруно Рубо 13 - Калоян ботев-либеро (Кристиян Алексов 1, Марк Михайлов, Стефан Узунов)

Старши треньор: ДАНИЕЛ ПЕЕВ.

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