11-те на Славия и Локомотив (Пловдив)

Станаха ясни стартовите състави на Славия и Локомотив (Пловдив). Двата тима се изправят един срещу друг в мач от 15-ия кръг на efbet Лига.

СЛАВИЯ - ЛОКОМОТИВ (ПЛОВДИВ) 0:0

Стартови състави:

Славия: 21. Светослав Вуцов, 3. Ертан Томбак, 6. Мартин Георгиев, 5. Велко Йеленкович, 22. Куентин Зеедорф, 73. Иван Минчев, 19. Чунг Нгуен До, 10. Владимир Николов, 11. Карл Фабиен, 7. Денислав Александров, 9. Цветелин Чунчуков

Локомотив (Пд): 88. Мартин Луков, 44. Ангел Лясков, 91. Хорхе Сегура, 3. Калоян Костов, 71. Оливер Камдем, 12. Ефе Али, 22. Ивайло Иванов, 99. Жулиен Лами, 80 Марсилио, 14. Димитър Илиев, 9. Хуан Переа