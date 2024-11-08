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  3. Иван Минчев се завърна в групата на Славия за двубоя с Локо (Пловдив)

Иван Минчев се завърна в групата на Славия за двубоя с Локо (Пловдив)

  • 8 ное 2024 | 14:39
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Иван Минчев се завърна в групата на Славия за двубоя с Локо (Пловдив)

Старши треньорът на Славия Златомир Загорчич определи групата за домакинството на Локомотив (Пловдив). Поради вирусно заболяване от нея отпадна Кристиян Стоянов.

На негово място влиза Иван Минчев, който се възстанови от контузия в глезена. Мачът на стадион "Александър Шаламанов” от 15-ия кръг на efbet Лига е утре, 9 ноември, от 12:30 часа.

Групата на "белите": Николай Кръстев, Светослав Вуцов, Венцислав Керчев, Ертан Томбак, Виктор Генев, Велко Йеленкович, Мартин Георгиев, Куентин Зеедорф, Жордан Варела, Чунг Нгуен До, Емил Мартинов, Емил Стоев, Иван Минчев, Галин Иванов, Кристиян Балов, Роберто Райчев, Денислав Александров, Цветелин Чунчуков, Карл Фабиен, Владимир Николов.

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