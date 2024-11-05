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  3. Обявиха съдийските назначения за 15-ия кръг в efbet Лига

Обявиха съдийските назначения за 15-ия кръг в efbet Лига

  • 5 ное 2024 | 18:08
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Обявиха съдийските назначения за 15-ия кръг в efbet Лига

Ясни са съдийските назначения за срещите от 15-ия кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025

 

 

8 ноември 2024 г., петък, 15:00 ч.

ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца

 

ГС:

Християна Красимирова Гутева

АС1:

Мартин Емилов Венев

АС2:

Костадин Димитров Тановчев

4-ТИ:

Кристиян Николов Колев

ВАР:

Волен Валентинов Чинков

АВАР:

Георги Пламенов Тодоров

 

СН:

Цветан Георгиев Георгиев

 

 

8 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.

ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929

 

ГС:

Димитър Димитров Димитров

АС1:

Мирослав Максимов Иванов

АС2:

Красимир Владимиров Миланов

4-ТИ:

Венцислав Георгиев Митрев

ВАР:

Станимир Лозанов Тренчев

АВАР:

Мартин Иванов Марков

 

СН:

Георги Владимиров Игнатов

 

 

9 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926

 

ГС:

Мартин Живков Великов

АС1:

Красимир Атанасов Атанасов

АС2:

Мирослав Николаев Симеонов

4-ТИ:

Стоян Панталеев Арсов

ВАР:

Васил Петров Минев

АВАР:

Ивайло Красимиров Ненков

 

СН:

Камен Михайлов Алексиев

 

 

9 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.

ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море

 

ГС:

Георги Николов Кабаков

АС1:

Мартин Веселинов Маргаритов

АС2:

Диян Христов Вълков

4-ТИ:

Мариян Георгиев Гребенчарски

ВАР:

Георги Димитров Давидов

АВАР:

Димитър Димитров Димитров

 

СН:

Иван Захариев Вълчев

 

 

9 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.

ПФК Левски - ПФК Септември Сф

 

ГС:

Драгомир Димитров Драганов

АС1:

Христо Пламенов Хаджийски

АС2:

Теодор Пешев Петров

4-ТИ:

Любослав Бисеров Любомиров

ВАР:

Никола Антонов Попов

АВАР:

Кристина Георгиева Георгиева

 

СН:

Никола Петров Джугански

 

 

10 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.

ФК Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948

 

ГС:

Мартин Иванов Марков

АС1:

Георги Пламенов Тодоров

АС2:

Павлин Цветанов Михайлов

4-ТИ:

Васил Петров Минев

ВАР:

Радослав Петров Гидженов

АВАР:

Ивайло Красимиров Ненков

 

СН:

Станислав Георгиев Тодоров

 

 

10 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Крумовград

 

ГС:

Михаел Петков Павлов

АС1:

Иво Николаев Колев

АС2:

Александър Христов Апостолов

4-ТИ:

Любомир Николаев Вушовски

ВАР:

Георги Николов Кабаков

АВАР:

Любослав Бисеров Любомиров

 

СН:

Николай Тодоров Петров

 

 

10 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.

Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945

 

ГС:

Георги Милков Гинчев

АС1:

Георги Йорданов Дойнов

АС2:

Светослав Станимиров Стойчев

4-ТИ:

Георги Димитров Давидов

ВАР:

Владимир Вълков Вълков

АВАР:

Денислав Йорданов Сталев

 

СН:

Георги Крумов Виделов

 

 

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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