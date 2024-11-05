Обявиха съдийските назначения за 15-ия кръг в efbet Лига

8 ноември 2024 г., петък, 15:00 ч.

8 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.

9 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.

9 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.

9 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.

10 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.

10 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.

10 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.