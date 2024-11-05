Обявиха съдийските назначения за 15-ия кръг в efbet Лига

Ясни са съдийските назначения за срещите от 15-ия кръг на efbet Лига, сезон 2024-2025
8 ноември 2024 г., петък, 15:00 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Ботев Враца
ГС:
Християна Красимирова Гутева
АС1:
Мартин Емилов Венев
АС2:
Костадин Димитров Тановчев
4-ТИ:
Кристиян Николов Колев
ВАР:
Волен Валентинов Чинков
АВАР:
Георги Пламенов Тодоров
СН:
Цветан Георгиев Георгиев
8 ноември 2024 г., петък, 17:30 ч.
ПФК Ботев АД - ФК Локомотив 1929
ГС:
Димитър Димитров Димитров
АС1:
Мирослав Максимов Иванов
АС2:
Красимир Владимиров Миланов
4-ТИ:
Венцислав Георгиев Митрев
ВАР:
Станимир Лозанов Тренчев
АВАР:
Мартин Иванов Марков
СН:
Георги Владимиров Игнатов
9 ноември 2024 г., събота, 12:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926
ГС:
Мартин Живков Великов
АС1:
Красимир Атанасов Атанасов
АС2:
Мирослав Николаев Симеонов
4-ТИ:
Стоян Панталеев Арсов
ВАР:
Васил Петров Минев
АВАР:
Ивайло Красимиров Ненков
СН:
Камен Михайлов Алексиев
9 ноември 2024 г., събота, 15:00 ч.
ПФК Берое - Стара Загора - ПФК Черно море
ГС:
Георги Николов Кабаков
АС1:
Мартин Веселинов Маргаритов
АС2:
Диян Христов Вълков
4-ТИ:
Мариян Георгиев Гребенчарски
ВАР:
Георги Димитров Давидов
АВАР:
Димитър Димитров Димитров
СН:
Иван Захариев Вълчев
9 ноември 2024 г., събота, 17:30 ч.
ПФК Левски - ПФК Септември Сф
ГС:
Драгомир Димитров Драганов
АС1:
Христо Пламенов Хаджийски
АС2:
Теодор Пешев Петров
4-ТИ:
Любослав Бисеров Любомиров
ВАР:
Никола Антонов Попов
АВАР:
Кристина Георгиева Георгиева
СН:
Никола Петров Джугански
10 ноември 2024 г., неделя, 12:30 ч.
ФК Хебър 1918 - ФК ЦСКА 1948
ГС:
Мартин Иванов Марков
АС1:
Георги Пламенов Тодоров
АС2:
Павлин Цветанов Михайлов
4-ТИ:
Васил Петров Минев
ВАР:
Радослав Петров Гидженов
АВАР:
Ивайло Красимиров Ненков
СН:
Станислав Георгиев Тодоров
10 ноември 2024 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ФК Крумовград
ГС:
Михаел Петков Павлов
АС1:
Иво Николаев Колев
АС2:
Александър Христов Апостолов
4-ТИ:
Любомир Николаев Вушовски
ВАР:
Георги Николов Кабаков
АВАР:
Любослав Бисеров Любомиров
СН:
Николай Тодоров Петров
10 ноември 2024 г., неделя, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Лудогорец 1945
ГС:
Георги Милков Гинчев
АС1:
Георги Йорданов Дойнов
АС2:
Светослав Станимиров Стойчев
4-ТИ:
Георги Димитров Давидов
ВАР:
Владимир Вълков Вълков
АВАР:
Денислав Йорданов Сталев
СН:
Георги Крумов Виделов
СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.